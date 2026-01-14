Für Angelina Kirsch könnte es aktuell nicht besser laufen. "Ich bin einfach nur unbeschreiblich glücklich", schwärmt die Moderatorin wenige Wochen nach ihrer Winterhochzeit im Interview und blickt voller Zuversicht auf das neue Jahr.
"Daniel ist mein Fels in der Brandung, mein Ein und Alles", schwärmt Angelina Kirsch (37). Vor wenigen Wochen hat das Model und die Moderatorin ihrem langjährigen Partner das Jawort gegeben. Im Interview blickt sie auf ihre Winterhochzeit zurück - und zeigt sich zugleich voller Zuversicht für das neue Jahr.