Das sind ihre Fashion-Vorbilder: Caro Daur liebt die furchtlose Mode der 80er und 90er

Caro Daur (30) zählt zu den prominentesten deutschen Unternehmerinnen und hat sich zudem als Schauspielerin einen Namen gemacht. Mit rund 4,6 Millionen Followern auf Instagram beeinflusst sie auch die Modewelt maßgeblich. Die Hamburgerin ist bekannt dafür, mit ihren Outfits Trends zu setzen, schwelgt aber auch gerne in Erinnerungen an die Styles ihrer Jugend. Gerade ist sie das Kampagnengesicht für die Retro-Kampagne von Coca-Cola Light geworden. "Es gibt Dinge, die einfach nie aus der Mode kommen", sagt sie am Rande der Präsentation der neuen Coke Light Dose im nostalgischen "Full-Silver-Look".

Ob Mode, Marken, Frisuren oder sogar Technik - der Retro-Trend ist beliebt wie nie. Wie stark beeinflussen Trends aus der Vergangenheit Ihren heutigen Stil?

Caro Daur: Trends kehren wirklich immer wieder zurück. Es ist lustig, wenn meine Mama sagt: "Ach, das ist jetzt wieder total in ... damals habe ich all diese Sachen weggegeben!" Retro ist nicht aufzuhalten und Designer lassen sich ständig von der Vergangenheit inspirieren. Skinny Jeans, Biker-Shorts, schmale Sonnenbrillen ... alles in meinem Kleiderschrank. Und nicht nur in der Mode - auch bei Möbeln und Einrichtung lasse ich mich gerne von der Vergangenheit inspirieren. Mein Büro ist zum Beispiel im Bauhaus-Stil eingerichtet und ich bin ein großer Fan von Designklassikern.

Wenn Sie sich für ein Modejahrzehnt entscheiden müssten - welches wäre Ihr absoluter Favorit und warum?

Daur: Jedes Jahrzehnt hat seinen ganz eigenen Charme! Ich liebe die kantigen Silhouetten der 80er, oversized Blazer und viel Leder. In der Kampagne, die ich für Coca-Cola Light mit Vitali Gelwich geshootet habe, habe ich zwei Leder-Looks getragen, die total an diese Zeit erinnern. Ehrlich gesagt waren mir die 80er dann aber vielleicht doch ein bisschen zu schrill und bunt. Deshalb sind die 90er definitiv mein absoluter Favorit - transparente Stoffe, Denim-Looks, bauchfreie Tops, Faux-Fell-Mäntel und natürlich Seiden-Slip-Dresses.

Sowohl die Mode der 80er als auch der 90er war oft mutiger und individueller - sehen Sie diesen Mut heute auch in der Fashion-Welt?

Daur: Die Mode der 80er und 90er war zweifellos von einer gewissen Furchtlosigkeit geprägt - laut, lebendig und bunt. Heute ist der Mut subtiler, fast ein bisschen cooler. Es geht nicht mehr darum, wie auffällig du sein kannst, sondern wie authentisch du bleibst. Designer spielen mit Identität, Kultur und Nachhaltigkeit, was die Mode viel tiefgründiger macht. Die heutige Mode ist nicht nur "Schau, wie ich aussehe", sondern "Schau, was ich zu sagen habe" - mit weniger Lautstärke, aber dafür umso mehr Substanz.

Welche Fashion-Ikonen haben Ihren Stil beeinflusst?

Daur: Carolyn Bessette-Kennedy - eine Ikone, die für einen zeitlosen, klassischen Stil steht. Elegant, aber auch sportlich und bequem. "Effortless" ist hier das Schlüsselwort. Und dann natürlich Kate Moss - sie ist die Verkörperung von "weniger ist mehr". Minimalistisch, aber mit dieser rebellischen Energie. Ich meine, wer kann dem ikonischen Slip Dress widerstehen? Es ist die perfekte Mischung aus subtiler Sinnlichkeit und cooler Attitüde. Beide haben mich inspiriert, mich in meiner Mode weniger an Trends und mehr an einer eigenen, persönlichen Haltung zu orientieren.

Welche Trends dürfen Fashionistas in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen?

Daur: Oversized Silhouetten - einfach, weil's bequem und cool ist. Zudem sind Cut-Outs wieder zurück, aber auf eine subtile Weise, die irgendwie weniger Aufwand und mehr Effekt hat. Und last but not least: Metallics. Im besten Fall "Retro-Metallics" ... Oh ja, hier schließt sich der Kreis.