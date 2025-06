Mireille Mathieu (78) kehrt 2026 ein letztes Mal auf die deutschen Bühnen zurück. Die französische Musikerin werde im Rahmen ihrer Welttournee zwölf Konzerte hierzulande geben, wie Semmel Concerts mitteilte. Der Anlass: Der 80. Geburtstag der Grande Dame des Chansons.

Die Termine im Oktober und November

Die Deutschlandreise beginnt für sie am 28. Oktober 2026 in Chemnitz und endet am 17. November 2026 in Leipzig. Die Sängerin besucht auf ihrer Tour auch Berlin (30. Oktober), Frankfurt am Main (2. November), Dresden (9. November) und München (16. November). Weitere Stopps legt sie in Baden-Baden, Hannover, Nürnberg, Düsseldorf, Bregenz und Mannheim ein. Tickets für die Shows sind der Mitteilung zufolge bereits bei Eventim erhältlich. Ab Freitag, dem 20. Juni, sind sie bei allen anderen Vorverkaufsstellen sowie bei oeticket verfügbar.

Erst im März dieses Jahres trat Mathieu bei ihrem bislang letzten Deutschlandkonzert in Hamburg auf. Die Show in der Elbphilharmonie kam nur wenige Monate nach dem eigentlichen Ende ihrer Abschiedstour. Im Oktober und November 2024 gab sie in neun deutschen Städten ihre Songs zum Besten.

Karrierebeginn vor über 60 Jahren

Vor mehr als 60 Jahren stand die Sängerin bei einem Gesangswettbewerb erstmals auf einer großen Bühne. Mathieus Sieg beim "On chante dans mon quartier" ("In meinem Viertel singen wir") öffnete ihr die Türen für ihre Karriere. Bis heute wurde sie mit 14 Goldenen Schallplatten geehrt - in Frankreich, Kanada, Deutschland und Finnland. In Kanada erlangte sie einmal Platin. Mittlerweile soll sie ihrer Webseite zufolge etwa 185 Millionen Platten verkauft und 1200 Chansons in elf Sprachen gesungen haben.