Das sind die Kandidaten: Bauer sucht Frau International startet in die achte Runde

Ab Mitte Mai geht "Bauer sucht Frau International" in die achte Runde. Acht Landwirte öffnen ihre Höfe für potenzielle Partner - von der Einsamkeit Lapplands über die Berge Tirols bis in den Regenwald Costa Ricas.
Ab Mitte Mai begleitet Inka Bause (57) wieder einsame Herzen in der Landwirtschaft bei ihrem Versuch, die Distanz zur Liebe zu überwinden. Die RTL-Sendung "Bauer sucht Frau International" geht bereits in die achte Staffel und führt das Publikum erneut an Orte, die unterschiedlicher kaum sein könnten - von der einsamen Weite Lapplands bis in den dichten Regenwald von Costa Rica.