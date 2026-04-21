Das sind die Kandidaten: Bauer sucht Frau International startet in die achte Runde

Ab Mitte Mai geht "Bauer sucht Frau International" in die achte Runde. Acht Landwirte öffnen ihre Höfe für potenzielle Partner - von der Einsamkeit Lapplands über die Berge Tirols bis in den Regenwald Costa Ricas.

Ab Mitte Mai begleitet Inka Bause (57) wieder einsame Herzen in der Landwirtschaft bei ihrem Versuch, die Distanz zur Liebe zu überwinden. Die RTL-Sendung "Bauer sucht Frau International" geht bereits in die achte Staffel und führt das Publikum erneut an Orte, die unterschiedlicher kaum sein könnten - von der einsamen Weite Lapplands bis in den dichten Regenwald von Costa Rica.

Das sind die Teilnehmer der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" In der neuen Staffel des "Bauer sucht Frau"-Spin-offs stehen acht Teilnehmende im Fokus, die allesamt den Mut aufbringen, ihr Leben im Ausland für potenzielle Partner zu öffnen. In Schweden suchen gleich zwei Männer nach einer Partnerin: Der 40-jährige Hobbybauer Florian hofft in Lappland auf eine Frau für ein ruhiges Leben, während der gebürtige Ire Turner (64) auf Öland eine unkonventionelle Begleitung für seinen Selbstversorgerhof und seine Leidenschaft für Rock'n'Roll sucht.

Aus den Bergen Tirols und Südtirols nehmen Franz (53) und Andreas (46) teil. Beide führen traditionelle Betriebe und wünschen sich eine bodenständige Partnerin, die das Leben mit Mutterkühen oder Milchvieh zu schätzen weiß.

Besonders weit weg geht es bei Mathias (57), der im Regenwald von Costa Rica als Selbstversorger lebt, und Annette (60), die in Nova Scotia, Kanada, eine Farm ohne großen Luxus bewirtschaftet. Beide eint die Suche nach einer Partnerschaft auf Augenhöhe nach langem Single-Dasein.

Nadine (47) züchtet in Dänemark Esel und Hunde und sucht nach sieben Jahren als Single eine Schulter zum Anlehnen. In Frankreich hofft der gebürtige Österreicher Jakob (42) darauf, eine sportliche Frau für eine gemeinsame Familiengründung zu finden.

"Bauer sucht Frau International" startet im Mai

RTL setzt für die neue Staffel auf eine dichte Ausstrahlungsweise im Mai und Juni. Der offizielle Startschuss im Free-TV fällt am Montag, den 18. Mai, um 20:15 Uhr. Bereits am darauffolgenden Dienstag läuft die zweite Episode. Anschließend zeigt RTL die Folgen jeweils abwechselnd am Montag und Dienstag, das Finale läuft am 8. Juni.

Wer den Vorlauf auf RTL+ nutzt, kann die erste Folge sogar schon ab dem 11. Mai streamen, der Streamingdienst stellt die Episoden jeweils eine Woche vor der TV-Premiere bereit.