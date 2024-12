Die Sagrada Família in Barcelona soll durch ein begehbares Glaskreuz bald höher sein als das Ulmer Münster. Das Kuriose: Die Firma, die es baut, ist nur einen Steinwurf von Ulm entfernt.

Nach mehr als 130 Jahren ist das Ulmer Münster bald seinen Titel als höchster Kirchturm der Welt los. Die Sagrada Família im spanischen Barcelona soll im kommenden Sommer durch ein begehbares Glaskreuz gut zehn Meter höher werden als der rund 162 Meter hohe Turm in Ulm.

Das Kuriose daran: Die Firma, die die Glaskonstruktion baut, ist nur einen Steinwurf vom württembergischen Ulm entfernt und sitzt im bayerischen Gundelfingen an der Donau - die Orte trennen nur 36 Kilometer Luftlinie. „Wir nehmen das mit einem gewissen Augenzwinkern und Humor“, sagt der Chef der Josef Gartner GmbH, Jürgen Wax. Aus Ulm habe sich noch niemand beschwert.

Ein Modell der Kirchturmspitze der Sagrada Família ist in einer Halle der Josef Gartner GmbH vor einem Bauteil zu sehen. Foto: dpa/Marijan Murat

Jürgen Wax (r), Geschäftsführer der Joseph Gartner GmbH und Fabio Ceroi, Projektleiter stehen vor einem Bauteil der Kirchturmspitze der Sagrada Familia. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Basilika Sagrada Família von Gaudi ragt aus der Stadt. Die offiziell Fertigstellung der Kirche ist für 2026 geplant. Foto: dpa/Marijan Murat

Gemeinde mit Hidden Champion

Der Fassaden-Spezialist in der 8000-Einwohner-Gemeinde ist ein sogenannter Hidden Champion, der für außergewöhnliche Bauten wie die Elbphilharmonie in Hamburg und das ufoartige Apple-Headquarter in San Francisco mitverantwortlich war.

Weltweit beschäftigt das Unternehmen mit Hauptstandort in Gundelfingen an der Donau rund 850 Mitarbeiter. Seit 2001 gehört das 1868 gegründete Familienunternehmen zur italienischen Permasteelisa Gruppe. Über eine Ausschreibung sei man an den Auftrag der Kirchen-Stiftung in Barcelona gekommen.

Montage im Frühsommer

Die Idee für das Glaskreuz stamme von der Stiftung der Sagrada Família. Erst sei ein Muster von einem Teil des Kreuzes gebaut worden, das aktuell in Barcelona öffentlich besichtigt werden könne. „Jetzt im Moment stellen wir die insgesamt sechs Teile bei uns im Werk in Gundelfingen her, aus denen das Kreuz zusammengebaut wird.“

Eins nach dem anderen werde nach Barcelona geliefert, um nächsten Frühsommer mit der Montage auf dem Turm beginnen zu können. Der Jesus-Christus-Turm der Sagrada soll vor dem 100. Todestag des weltberühmten Architekten Antoni Gaudí im Jahr 2026 offiziell fertig sein. Die Kosten für den Glas-Anbau sollen im unteren zweistelligen Millionenbereich liegen.

Bildergalerie: Die höchsten Kirchtürme der Welt

Ulmer Münster, Ulm/Deutschland – Höhe: 161,53 Meter / Bauzeit: 1377-1890 / 768 Stufen reichen bis auf eine Höhe von 143 Meter. Die Chortürme im Osten (um 1850) sind 86 Meter hoch. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Notre-Dame de la Paix, Yamoussoukro/Elfenbeinküste – Höhe: 158,1 Meter / Bauzeit: 1985-1988 / Die Kuppel der Basilika selbst ist niedriger als die des Petersdomes. Foto: Imago/stock&people

Kölner Dom, Köln/Deutschland – Höhe: 157,38 Meter / Bauzeit: 1248-1880 / Höhe des Nordturmes (Südturm 157,31 Meter). Baubeginn 1248, aber Vollendung der Türme erst 1880. Bis 1884 höchstes Gebäude der Welt. 532 Stufen (97,25 Meter, 152,5 Meter); höchste Doppelturmfassade der Welt, seit 1996 Unesco-Welterbe Foto: Imago//Horst Galuschka

Kathedrale von Rouen, Rouen/Frankreich – Höhe: 151 Meter / Bauzeit: 1145-2877 / Höchste Kirche Frankreichs. Höchster Gusseisenturm der Welt; von 1877 bis zur Fertigstellung des Kölner Domes 1880 höchstes Gebäude der Welt Foto: Imago/Abacapress

St. Nikolai, Hamburg/Deutschland – Höhe: 147,88 Meter /Bauzeit: 1874 / Ein Vorgängerbau hatte von 1518 bis 1589 eine Turmhöhe von 135 Metern. War 1874-1876 (Vollendung der Turmspitze in Rouen) höchstes Gebäude der Welt. Seit 2005 Aussichtsplattform auf 76 Metern Höhe. Foto: Imago/Thorsten Bäring

Straßburger Münster, Straßburg/Frankreich – Höhe: 142,3 Meter / Bauzeit: 1439 / Spätestens ab 1647 (als der nach ungesicherter Überlieferung angeblich 151 Meter hohe Spitzhelm der St.-Marien-Kirche in Stralsund durch Blitzschlag zerstört wurde), andernfalls seit seiner Erbauung bis zur Vollendung des Neubaus der Hauptkirche St. Nikolai in Hamburg 1874 höchstes Bauwerk der Welt Foto: Imago/Imagebroker

Basilika der Muttergottes von Licheń, Licheń Stary/Polen / Höhe: 141,5 Meter / Bauzeit: 2004 / höchste Kirche Polens.Kirche Polens Foto: Imago/stock&people

Sagrada Família, Barcelona/Spanien – Höhe derzeit: 138 Meter / Bauzeit: seit 1883 im Bau / geplanter Hauptturm: 172,5 Meter, Fertigstellung soll bis 2033 erfolgen. Foto: Imago/Panthermedia

Stephansdom, Wien/Österreich – Höhe: 136,44 Meter / Bauzeit: 1137-1147 / Auch „Steffl“ genannt. Südturm bis auf eine Höhe von 72 Meter zugänglich (Türmerstube). Der Bau des Nordturms wurde bei 65 Meter eingestellt, dieser beherbergt heute die Pummerin, die größte Glocke Österreichs. Foto: Imago/Skata

Mariä-Empfängnis-Dom, Linz/Österreich – Höhe: 134,8 Meter / Bauzeit: 1924 / Flächengrößte Kirche Österreichs. Wurde der Legende nach absichtlich niedriger gebaut, um die Höhe des Stephansdomes nicht zu übertreffen. Höhenangabe ohne Zierkreuz Foto: Imago/Zoonar

Petersdom, Vatikanstat/Rom/Italien – Höhe: 132,5 Meter / Bauzeit: 1506-1626 / Nach ummauerter Fläche, Länge, Fassungsvermögen und möglicherweise auch Volumen wahrscheinlich größte Kirche der Welt Foto: Imago/Westend61

St. Petri, Hamburg/Deutschland – Höhe: 132,20 Meter / Bauzeit: 1878 / Rekonstruktion des um 1516 vollendeten Originalturmes nach Zerstörung beim Hamburger Brand. Über 544 Stufen erreicht man den Aussichtspunkt in 123 Metern Höhe. Foto: Imago/Funke Foto Services

Begehbares Kreuz für die Ewigkeit

Technisch sei das Kreuz etwas ganz anderes, als das, was man bisher gebaut habe. „Wir haben schon Stahl-Glas-Brücken und -Dächer gebaut, aber ein begehbares Kreuz, das hohl ist und eine Wendeltreppe hat. Das wurde natürlich in der Form noch nie gebaut und wird so schnell vermutlich nicht mehr gebaut werden“, erklärt Wax.

Und dann komme noch die Montage in einer Höhe von etwa 150 Metern dazu, die geschätzt zwei Monate dauern werde: von Juni bis August. Wann genau die Sagrada Família das Ulmer Münster dann tatsächlich überragen wird, kann Wax nicht sagen.