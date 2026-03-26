Die Akademie für Populäre Musik vergab zum dritten Mal den Polyton-Musikpreis. Giovanni Zarrella holte den Schlager-Preis, weitere Künstler wurden in insgesamt neun Kategorien ausgezeichnet. Doch zahlreiche Gewinner erschienen nicht zur Veranstaltung.
Am Mittwochabend vergab die Akademie für Populäre Musik (AfPM) in Berlin zum dritten Mal den Musikpreis Polyton. Giovanni Zarrella (48) holte sich die Auszeichnung in der Kategorie Schlager. Weiter mit einem Preis beehrt wurden SSIO in der Kategorie Rap, Turbostaat in der Kategorie Punk, Rage Girl Remix in der Kategorie Pop, CATT in der Kategorie Indie Pop, Ellen Allien in der Kategorie EDM, Kadavar in der Kategorie Rock, Jonny Mahoro in der Kategorie Newcomer und Domiziana in der Kategorie Hyperpop.