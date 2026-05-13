Am Pfingstmontag zeigt RTL "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern". Mit dabei sind Andi, Melina und Björn, wie der Sender nun verkündet hat.
Der Pfingstmontag wird zum Liebes-Auftakt: Am 25. Mai um 19:05 Uhr läuft bei RTL "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" (auch auf RTL+). Moderatorin Inka Bause (57) stellt dann 18 Bäuerinnen und Bauern aus ganz Deutschland für die 22. Staffel "Bauer sucht Frau" vor, die auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner sind. Drei von ihnen hat RTL vorab bekanntgegeben: Andi (30) aus Baden-Württemberg, Melina (22) aus Hessen und Björn (49), ebenfalls aus Hessen.