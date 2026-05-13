Am Pfingstmontag zeigt RTL "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern". Mit dabei sind Andi, Melina und Björn, wie der Sender nun verkündet hat.

Der Pfingstmontag wird zum Liebes-Auftakt: Am 25. Mai um 19:05 Uhr läuft bei RTL "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" (auch auf RTL+). Moderatorin Inka Bause (57) stellt dann 18 Bäuerinnen und Bauern aus ganz Deutschland für die 22. Staffel "Bauer sucht Frau" vor, die auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner sind. Drei von ihnen hat RTL vorab bekanntgegeben: Andi (30) aus Baden-Württemberg, Melina (22) aus Hessen und Björn (49), ebenfalls aus Hessen.

Andi: Charolais-Rinder, Zwergziegen und ein Kinderwunsch Auf der Schwäbischen Alb führt der 30-jährige Andi im Nebenerwerb eine Mutterkuhhaltung mit 50 Charolais-Rindern und acht Zwergziegen, dazu kommen Streuobstwiesen mit Kirschen, Äpfeln und Birnen. Der Schwabe, der mehrmals pro Woche ins Fitnessstudio geht und im Sommer Motorrad fährt, legt besonderen Wert auf das Wohlbefinden seiner Tiere: "Die Tiere geben einem genau das zurück, was man ihnen gibt. Sie werten nicht, sie sind einfach da und spiegeln, wie du als Mensch zu ihnen bist. Das ist etwas ganz Schönes."

Seit mehr als einem Jahr ist Andi Single. Er wünscht sich eine aktive, ehrliche und unternehmungslustige Frau - und irgendwann eine Familie, idealerweise mit einem Sohn und einer Tochter.

Melina: Pferdetrainerin mit klarem Blick auf die Zukunft

In Hessen, im Ederbergland, lebt die 22-jährige Melina auf dem elterlichen Hof. Hauptberuflich absolviert sie gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement - ihre eigentliche Leidenschaft gehört aber den Pferden. Als ausgebildete Pferdetrainerin kümmert sie sich im Familienbetrieb um vier Pferde, einen Esel, drei Hunde, zwei Katzen und vier Hasen.

Viele davon wurden aus dem Tierschutz gerettet, worauf die junge Hessin stolz ist: "Ich bin stolz darauf, dass wir viele Tiere aus dem Tierschutz gerettet haben und ihnen ein neues Zuhause und eine Perspektive bieten können." Neben dem Reiten tanzt Melina Afro- und Hip-Hop. Seit einem Jahr ist sie Single - und weiß genau, was sie sucht: "Mir reicht es mit dem Single sein, ich würde mir einfach mal wünschen anzukommen." Ihr Traummann soll sportlich, humorvoll und abenteuerlustig sein.

Björn: Vierte Generation und 14 Jahre allein

Im hessischen Vogelsbergkreis bewirtschaftet Björn (49) seinen Hof in vierter Generation. Neben 65 Mastrindern und vier Mastschweinen hält er 35 Hühner, einen Hahn und einen Hund. Hauptberuflich arbeitet der 1,89 Meter große Hesse als Lagerist und LKW-Fahrer. Den Hof hat er von seinen Eltern und Großeltern übernommen und sieht darin mehr als nur Arbeit: "Der Hof bedeutet mir viel - und aus diesem Grunde führe ich das Erbe meiner Eltern weiter." Frühe Morgen, Stallarbeit, Feldarbeit - Björns Alltag ist durchgetaktet. Trotzdem oder gerade deshalb sehnt er sich nach Gesellschaft: Seit 14 Jahren ist er Single. "Ich wünsche mir eine bodenständige Frau mit Herz, die mein Haus wieder mit Leben füllt", sagt er.

Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" ist für Herbst 2026 bei RTL geplant.