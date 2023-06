4 Fast 75 Jahre ist es her, dass Dieter Bruckers Bruder ermordet wurde. Er war kaum älter, als es seine Zuhörer heute sind. Foto: factum/Simon Granville

Dieter Bruckers Halbbruder Hans Groß starb wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein SS-Mann erschoss ihn bei der Evakuierung des Konzentrationslagers Buchenwald. Jetzt ist der 87-jährige Brucker mit der Geschichte von Hans erstmals an die Öffentlichkeit gegangen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Mühevoll ist dieser Weg für Dieter Brucker. Der 87-Jährige ist nicht mehr gut zu Fuß, er schleppt sich auf zwei Krücken herein. Und auch das Kapitel seiner Familiengeschichte, das er aufblättert, ist kein leichtes. Brucker ist zu französischen und deutschen Schülern ins Goethe-Gymnasium gekommen, um an seinen Halbbruder zu erinnern, Hans Groß. Obwohl er selbst nur noch verschwommene Erinnerungen an ihn hat. Denn als Hans im Dezember 1941 im Zuge der großen Juden-Verhaftungsaktion in Württemberg nach Osten verschleppt wurde, war sein Halbbruder Dieter noch ein Schulbub. Hans hatte damals nicht mehr bei der Familie gewohnt. Es gab kein Wiedersehen: Kurz vor Kriegsende wurde Hans auf einem Häftlings-Transport Richtung Theresienstadt erschossen.