Das sagt Sat.1: Kehrt Deal or no Deal mit Jörg Pilawa zurück?

Kehrt ein Gameshow-Klassiker zurück? Für "Deal or no Deal" soll eine Pilotsendung mit Jörg Pilawa aufgezeichnet werden. Sat.1 gibt sich auf Anfrage noch bedeckt.
Kehrt "Deal or no Deal" ins TV zurück? Laut der Ticket-Seite "MyShow" wird am 23. Juni eine Pilotsendung der Spielshow aufgezeichnet - mit Jörg Pilawa (60) als Moderator. Feiert die Show also in Sat.1 ein Comeback? Der Sender gibt sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bedeckt. "Wir pilotieren aktuell mehrere Shows für die Sat.1-Access und die Sat.1-Prime-Time. Welche Shows wir in Sat.1 ausstrahlen, werden wir rechtzeitig ankündigen", erklärte eine Sendersprecherin.