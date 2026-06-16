Das sagt Sat.1: Kehrt Deal or no Deal mit Jörg Pilawa zurück?

Kehrt ein Gameshow-Klassiker zurück? Für "Deal or no Deal" soll eine Pilotsendung mit Jörg Pilawa aufgezeichnet werden. Sat.1 gibt sich auf Anfrage noch bedeckt.

Kehrt "Deal or no Deal" ins TV zurück? Laut der Ticket-Seite "MyShow" wird am 23. Juni eine Pilotsendung der Spielshow aufgezeichnet - mit Jörg Pilawa (60) als Moderator. Feiert die Show also in Sat.1 ein Comeback? Der Sender gibt sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bedeckt. "Wir pilotieren aktuell mehrere Shows für die Sat.1-Access und die Sat.1-Prime-Time. Welche Shows wir in Sat.1 ausstrahlen, werden wir rechtzeitig ankündigen", erklärte eine Sendersprecherin.

Diese Stars moderierten die Show bereits "Deal or no Deal" gehört zu den international erfolgreichsten Gameshow-Formaten und war auch im deutschen Fernsehen bereits mehrfach zu sehen. Hierzulande wurde die Show vor allem durch Sat.1 bekannt: Kandidatinnen und Kandidaten mussten sich für Koffer oder Boxen mit unbekannten Geldbeträgen entscheiden und während des Spiels immer wieder Angebote der mysteriösen "Bank" annehmen oder ablehnen. Den Grundstein legte 2004 Linda de Mol (61) mit "Der Millionen-Deal". Die anschließende, erfolgreiche Sat.1-Ära mit den klassischen Koffern prägte ab 2005 vor allem Guido Cantz (54). Später führte Wayne Carpendale (49) durch eine Neuauflage, bei der statt Koffern mit Boxen gespielt wurde.

Ob Pilawa der Show nun frischen Wind verleihen könnte? Der Moderator ist bei Sat.1 bereits als Quiz- und Gameshow-Gesicht im Einsatz: Aktuell moderiert er dort "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?", das seit 2023 bei dem Sender läuft.

Auch Herzogin Meghan wirkte in der Show mit

Was viele nicht wissen: Das Format gehört auch zur frühen Karriere einer späteren Herzogin. In der US-Version von "Deal or no Deal" wirkte Meghan Markle (44), die Ehefrau von Prinz Harry (41) und heutige Herzogin von Sussex, 2006 und 2007 als eines der sogenannten "Briefcase Models" mit. Sie war in mehr als 30 Folgen zu sehen, bevor ihr einige Jahre später mit der Anwaltsserie "Suits" der schauspielerische Durchbruch gelang.