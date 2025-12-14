"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ist bei Netflix angekommen. Aber wie geht es nach dem dritten Teil der "Whodunit"-Reihe mit Daniel Craig als Detektiv Benoit Blanc weiter?
Filmemacher Rian Johnson (51) will seine erfolgreiche "Knives Out"-Reihe mit Daniel Craig (57) als Detektiv Benoit Blanc fortsetzen. Der dritte Film der "Whodunit"-Krimis, "Wake Up Dead Man", ist seit dem 12. Dezember auf Netflix abrufbar. "Kreativ gesehen fühle ich mich nach diesem Film voller Energie", sagte Johnson "The Hollywood Reporter" und fügte hinzu: "Daniel und ich beginnen bereits zu überlegen, wie der nächste Film aussehen könnte, wenn wir einen weiteren drehen."