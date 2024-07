Das sagt ihr Kalender: Nach Kopfverletzung: Wann kann Prinzessin Anne wieder arbeiten?

1 Prinzessin Anne bei einem Auftritt in Ascot kurz vor ihrem Unfall. Foto: imago/i Images

Prinzessin Anne erholt sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt weiter zuhause von einer Kopfverletzung. Wann sie wieder arbeiten kann, ist noch unklar, ihr Kalender könnte aber einen Hinweis geben.











Kehrt Prinzessin Anne (73) schon Mitte Juli wieder zurück zu ihren royalen Pflichten? Derzeit erholt sich die Schwester von König Charles (75) zuhause von einer Kopfverletzung. In ihrem öffentlichen Kalender auf der Webseite des britischen Königshauses ist der nächste Termin für den 15. Juli vermerkt. Als Schirmherrin von "Northern Lighthouse Board", eine Organisation, die zuständig für Leuchttürme ist, soll sie das Schiff NLV Pharos an der Westküste von Schottland besuchen. Nach dem zweitägigen Termin in Schottland gibt es anschließend in ihrem Kalender vermerkte Auftritte im englischen Salisbury, in London, Norfolk und Worcestershire.