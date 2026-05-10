Ein Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni wurde kürzlich abgewendet. Die Hollywood-Karrieren beider scheinen jedoch angeknackst.
Nach einem monatelangen, öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) ist es kürzlich zu einer überraschenden Einigung gekommen. Die beiden Parteien haben vereinbart, dass zuvor verbliebene Ansprüche gegen Baldoni, Wayfarer Studios und weitere Parteien nicht mehr vor Gericht verfolgt werden sollen. Laut US-Berichten möchte die Schauspielerin allerdings weiterhin Anwaltskosten und Schadensersatz geltend machen. Mit dem Medienspektakel haben sich weder die Schauspielerin noch ihr Kollege einen Gefallen getan, vermuten mehrere Personen aus der Filmindustrie im Gespräch mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" (THR).