Sie ist in Venedig, er auf Ibiza. Während für Leyla Lahouar die "Welt einfach zusammengebrochen" ist, sei ihr Verlobter Mike Heiter feiern gewesen. Was ist passiert?

Das Reality-TV-Paar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) möchte in wenigen Wochen eigentlich heiraten. Doch während sie am Wochenende in Venedig ist, hält sich Heiter auf Ibiza auf. In ihren Instagram-Storys berichtet Lahouar von einem Vorfall mit einer fremden Frau, Heiter äußert sich auch in seinen Storys dazu.

Lahouar bekommt verdächtige Nachricht

"Leute, ich sage euch ehrlich, ich bin gerade auf 180", berichtet Lahouar mitten in der Nacht. Sie wisse, dass es "die dümmste Idee in meinem Leben" sei, das zu veröffentlichen, was sie jetzt poste - aber sie müsse es "rauslassen", weil sie sich wie "in einem falschen Film" vorkomme. Sie sei in Venedig, um mit ihrem Bruder dort ihre Hochzeitsschuhe zu kaufen. Heiter sei unterdessen im Rahmen eines Junggesellenabschieds auf Ibiza.

Lesen Sie auch

Plötzlich habe Lahouar eine Nachricht von einer Frau bekommen, die ihr geschrieben habe, dass ihr Verlobter "gerade mit Mädels am chillen" sei. Das habe sie erst nicht geglaubt, auch auf einer Art Beweisfoto seien Heiters Freunde und nicht er zu sehen gewesen. Die Truppe soll die Frauen aber in ihr Haus eingeladen haben. "Da war für mich klar: Okay, das stimmt", erzählt Lahouar. Denn wie könnten die Frauen wissen, dass die Gruppe nicht in einem Hotel, sondern in einem Haus wohne? "Wie können vergebene Männer, die vorhaben zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor den Verlobten haben?" Das gehe ihr "gerade wirklich nicht in den Kopf". Und sie fragt sich: "Ist ein Wochenende auf Ibiza wichtiger als die Zukunft?"

Heiter habe sie dann angerufen und sie habe ihn blockiert, "weil da gibt es überhaupt nichts mehr zu diskutieren". Er habe sich nicht mehr gemeldet, Heiter habe ihren Behauptungen zufolge einfach weitergefeiert, während er sich nicht für sie interessiert habe. Sie habe "durchgeheult" und "die Hölle durchgemacht". Für sie sei "meine Welt einfach zusammengebrochen".

"Warum sollte ich so etwas aufs Spiel setzen?"

Heiter dementiert unterdessen die im Raum stehenden Vorwürfe. Schon in der Nacht meldete auch er sich in seinen Storys aus dem besagten Haus. "Auf jeden Fall ist das alles nicht die Wahrheit und ich weiß nicht, was die Leute da versuchen, aber nichts davon stimmt", sagte er. Am Morgen erklärte er zudem: "An allem, was gesagt worden ist, ist nichts dran."

Zwar hätten ihn Leute erkannt, "aber in eine Richtung flirten ging es nicht mal ansatzweise. Nicht einmal einen Millimeter ging es in diese Richtung, weil ich nicht der Typ dafür bin." Er habe derartiges noch nie gemacht und werde es auch niemals tun: "Ich bin gerade der glücklichste Mann mit Leyla. Warum sollte ich so etwas aufs Spiel setzen? Ich bin doch nicht dumm."

Er behauptet, dass er zigfach versucht habe, Lahouar zu erreichen, sie aber seine Anrufe nicht annehme. Er fliege heute nach Hause und wolle die Angelegenheit dann mit ihr "aus der Welt schaffen". Er könne Lahouar verstehen, dass sie bei derartigen Nachrichten emotional werde, "aber wir sollten das nicht öffentlich machen. [...] Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg."