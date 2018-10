Herzogin Meghan erwartet ein Baby Herziger Nachwuchs im Hochadel

Von the 15. Oktober 2018 - 10:07 Uhr

Großbritannien steht Kopf: Herzogin Meghan und Prinz Harry werden Eltern. Dass auch andere Königshäuser putzigen Nachwuchs haben, beweist unsere Bildergalerie.





Stuttgart - Das ging schnell: Nur wenige Monate nach der Hochzeit im Mai ist Herzogin Meghan schon schwanger. Die 37-Jährige und Prinz Harry erwarten im Frühjahr ihr erstes Kind. „Ihre Königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut anzukündigen, dass sie im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten“, teilte der Kensington Palast mit.

Übrigens haben auch andere Königshäuser putzige Wonneproppen: Von der Bullerbü-Kinderhorde in Schweden, über das Drei-Meisje-Haus der Niederländer Willem-Alexander und Máxima bis zur Patchworkfamilie von Mette-Marit und Haakon in Norwegen. In unserer Bildergalerie sehen Sie die Fotos!