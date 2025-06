Das Rad der Zeit bis Shadow and Bone: Diese Buchadaptionen wurden vorzeitig eingestampft

Prime Video hat "Das Rad der Zeit" nach nur drei Staffeln abgesetzt. Die Fantasy-Serie reiht sich damit in die Riege von Buchadaptionen ein, die vorzeitig eingestampft wurden. Auch Serien wie "Shadow and Bone" und "American Gods" fanden trotz Fanliebe und Kritikerlob ein ungewolltes Ende.

Für Fans war es ein Schock, als Prime Video "Das Rad der Zeit" nach drei Staffeln absetzte. Obwohl die Buchadaption eine erfolgreiche Premiere hinlegte, ereilte ihr ein vorzeitiges Ende - und ist damit keine Ausnahme. Beliebte Buchadaptionen wie "Shadow and Bone" wurden trotz euphorischer Fanreaktionen und hervorragender Kritiken vorzeitig eingestellt.

"Das Rad der Zeit" dreht sich nicht mehr

Die Serienadaption von "Das Rad der Zeit" war für Prime Video eine Mammutaufgabe. 2021 legte die Show eine der meistgesehenen Serienpremieren beim Streaminganbieter hin, was jedoch nicht von Dauer sein sollte. Obwohl die Serie gute Wertungen einfuhr und die dritte Staffel bei der Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" einen Kritikerwert von 97 vorweisen kann, scheiterte sie an anderer Stelle.

Lesen Sie auch

Die sinkenden Zuschauerzahlen rechtfertigten keine weitere teure Staffel für Prime Video, was zum vorzeitigen Ende führte. "Das Rad der Zeit" basiert auf der gleichnamigen Fantasy-Buchreihe von Robert Jordan (1948 - 2007) und adaptierte fünf der insgesamt 14 Bände. Diese handeln von Rand al'Thor, einem wiedergeborenen Drachen, der verhindern muss, dass seine Welt von Anhängern des Schattens ins Chaos gestürzt wird.

Keine Krähen und Schatten mehr

Für die Fans von Leigh Bardugos (50) "Grishaverse"-Buchreihe ging mit "Shadow and Bone" auf Netflix ein Traum in Erfüllung. Die Fantasy-Serie adaptierte die "Legenden der Grisha"-Trilogie. Der Kampf zwischen Alina Starkov (Jessie Mei Li, 29) und dem Schattenbeschwörer Alexander Kirigan (Ben Barnes, 43) kam bei Kritikern und Fans so gut an, dass eine dritte Staffel und ein Spin-off angekündigt wurden.

Im Zuge des Autorenstreiks evaluierte Netflix seine Content-Strategie und stampfte alle geplanten "Grishaverse"-Serien ein. Das Spin-off hätte die "Das Lied der Krähen"-Dilogie adaptieren sollen. Dessen Charaktere waren bereits in den ersten beiden Staffeln zu sehen. Besonders die Performance von Freddy Carter (32) als Kaz Brekker wurde von Kritikern und Fans gelobt. In einem Interview verriet Calahan Skogman (32), der in der Show den ehemaligen Drüskelle Matthias Helvar spielt, dass es bereits ein Skript dazu gab. Er ging auch weiter darauf ein, dass es Interesse an einer Umsetzung der Bücher gibt, Netflix jedoch weiterhin die Rechte hält, ohne Pläne für eine weitere Adaption von Bardugos Werken zu haben.

Auch zehn Jahre nach deren Veröffentlichung genießen die Bücher unter Fantasy-Fans einen hohen Kultstatus. Das erste "Six of Crows"-Buch wurde vom "Time"-Magazin zu einem der 100 besten Fantasy-Bücher aller Zeiten ernannt.

Probleme für Neil Gaiman

Neil Gaiman (64) hat kein Glück mit Netflix, wenn es um die Adaptionen seiner Werke geht. "American Gods" wurde nach drei Staffeln abgesetzt. "Sandman" wurde sogar abgesetzt, noch bevor die zweite Staffel im Juli 2025 Premiere feiern konnte. "Dead Boy Detectives" wurde nach nur einer Staffel eingestellt. Das Ende von "Sandman" begründeten die Verantwortlichen damit, dass das zugrundeliegende Material auserzählt wurde. Bei "American Gods" reichten die Einschaltquoten nicht aus, um weitere Staffeln zu rechtfertigen. Ursprünglich waren fünf Staffeln geplant.

Ein weiterer Grund für die Absetzungen ist Neil Gaiman selbst. Im Juli 2024 wurde er der sexuellen Nötigung beschuldigt. Infolgedessen hat Disney die Produktion der geplanten Adaption von "Das Graveyard-Buch" pausiert.

Zeitreisen und Trennungen

"Annie with an E" basiert auf dem 1908 erschienenen Buch "Anne auf Green Gablesn" und thematisiert Feminismus und Mobbing Ende des 19. Jahrhunderts. Die Serie wurde nach drei Staffeln abgesetzt.

Die Zeitreise-Serie "Kindred: Verbunden" wurde 2023 bei Disney+ veröffentlicht und keine zwei Monate später nach nur einer Staffel abgesetzt. Trotz guter Kritiken waren die Aufrufzahlen zu gering, sodass FX den Schlussstrich zog.