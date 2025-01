Das Philippin, Denis Jahn und Laesâ: Neue Shooting Stars am Gourmethimmel

10 Konzentriert bei der Arbeit: Tim Striegel kocht im Familienbetrieb Das Philippin auf hohem Niveau. Foto: /Simon Granville

Dank Tim Striegel ist Rutesheim ein neues Feinschmecker-Ziel. Denn der junge Koch gibt im Familienbetrieb Das Philippin richtig Gas. Im Frühjahr wird auch endlich das Laesâ in Stuttgart eröffnen, während Spitzenkoch Denis Jahn in Affalterbach neu startet.











Mit der Pinzette zupft Tim Striegel ein Blütenblatt vorsichtig ab. Mit Veilchen und Löwenmäulchen dekoriert er die Jakobsmuschel. Dreierlei vom Kürbis – Chutney, Püree und Mayonnaise – kombiniert Tim Striegel mit der edlen Meeresfrucht. Schwarze Walnuss legt er dazu, gießt Petersilienöl und Orangensud an. Der Teller ist am Ende ein Kunstwerk. Seit Mitte November kocht der 23-Jährige im Rutesheimer Familienbetrieb Das Philippin, wie er es in den Küchen von Sterne-Restaurants lernte. „Es muss perfekt sein“, sagt er über die Gerichte, die nun am Pass seiner eigenen Küche stehen. Mit Das Philippin macht Tim Striegel Rutesheim zu einer Adresse für Feinschmecker. Ende Februar gibt es auch in Stuttgart ein neues Gourmetlokal zu testen, wenn endlich das Laesâ im ehemaligen Murrhardter Hof eröffnet. Fast gleichzeitig legt Denis Jahn, der jahrzehntelang auf Drei-Sterne-Level kochte, mit einer eigenen Gastronomie in Affalterbach los.