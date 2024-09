„Das perfekte Dinner“: Vox zeigt kulinarisches Finale bei Daniel

Wem bringt Freitag, der 13. Glück in Stuttgart? In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg geht die letzte Staffelfolge von „Das perfekte Dinner“ über die Bühne. Und Gastgeber Daniel sieht sich zum krönenden Abschluss „etwas unter Druck“.

Spannung pur bei „Das perfekte Dinner“ am Freitagabend im Free TV (19 Uhr, Vox). Wer gewinnt die Stuttgarter Staffel? Qualitätsingenieurin Shirin (Montag), die angehende Lehrerin Amelie (Dienstag), Motorenentwickler Manuel (Mittwoch), die Notarfachangestellte Silvana (Donnerstag) oder Versicherungsfachmann Daniel aus Ostfildern, der am Freitag auch Gastgeber für das große Finale ist?

3000 Euro Prämie gibt es als Hauptpreis für den Gewinner der beliebten Kochshow von Vox. Diese Woche wird täglich von 19 bis 20.15 Uhr aus Stuttgarter Küchen und Wohnzimmern gesendet, wobei die Aufzeichnung schon vor über zwei Monaten erfolgt ist. Wer gewonnen hat, steht intern also schon fest, ist den Teilnehmern aber nicht zu entlocken. Sie haben eine Verschwiegenheitserklärung gegenüber Vox und RTL unterschrieben.

„Das perfekte Dinner“ geht ins Finale

„Das Finale ist noch mal ein besonderer Tag, einen gewissen Druck gab es da schon“, sagt Daniel (51), der am Freitagabend zum Abschluss für Szenerie und Bewirtung verantwortlich ist. Was ihm am besten geschmeckt hat? „Das ist schwer zu sagen. Viele Gerichte waren gut zubereitet. Bei Silvana fand ich es zum Beispiel recht lecker. Am besten wäre es, man könnte von einem Teilnehmer eine Vorspeise wählen, von einem anderen das Hauptgericht und von einem dritten das Dessert. Insgesamt waren wir eine sehr harmonische Gruppe und werden uns nächste Woche auf ein Feierabendbier zum Grillen treffen.“

Zur Vorspeise serviert Daniel Baguette. Foto: RTL/ITV Studios Germany

Iberico-Schwein und Speckröllchen von Daniel

Viel Mühe hat sich Daniel für seine Gäste gegeben. Er serviert als Vorspeise Tatar (ohne Rind), Lachs, Kartoffeln, Gurke und Avocado. Das Hauptgericht steht unter dem Motto „Speck macht glücklich“ und beinhaltet Filets vom Iberico-Schwein mit Speck und Böhnchen. Dazu gibt es eine feine Soße und slowenische Kartoffeln „Restani Krompir“. Der Nachtisch besteht aus Erdbeeren auf Biskuit und Mascarpone nebst Mandeleis mitsamt gebrannten Mandeln. Vielleicht ein Vorgeschmack auf den Cannstatter Wasen vom 27. September bis zum 13. Oktober in Stuttgart?

„Restani Krompir“ für „Das perfekte Dinner

Zutaten:

1 kg Kartoffeln

2 Zwiebeln

1 EL Schweineschmalz

1 EL Griebenschmalz

Zubereitung angebrannt und „leicht schlotzig“:

Daniel empfiehlt, die Kartoffeln mit der Schale kochen und dann liegen zu lassen. „Zwiebeln klein schneiden, Schweine- und Griebenschmalz in einen Topf geben und wenn es flüssig geworden ist, die Zwiebeln dazugeben und braten. Die Zwiebeln sollten eine dunkle Farbe annehmen, also immer wieder rühren. In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen. Sobald die Zwiebeln dunkel sind, die Temperatur herunter drehen, Kartoffeln in Scheiben schneiden und mit in den Topf geben. Alles gründlich verrühren, bis die Zwiebeln gut verteilt sind. Deckel auf den Topf geben und warten, bis die Kartoffeln am Boden leicht angebrannt sind. Anschließend immer wieder den Bratansatz lösen und alles vermischen. Die Konsistenz sollte leicht schlotzig sein. Dazu kann man beitragen, indem man ein bisschen Rinderfond hinzufügt.“

Zu sehen ist die Koch-Doku „Das perfekte Dinner“ noch am Freitag,13. September, ab 19 Uhr oder in der Vox-Mediathek sowie bei Youtube – alle Folgen auch schon vorab und nachträglich im Pay-TV bei RTL+.