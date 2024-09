„Das perfekte Dinner“: Stuttgarter Motorenentwickler kocht bei Vox

3000 Euro Prämie gibt es als Hauptpreis für den Gewinner bei „Das perfekte Dinner“, der beliebten Kochshow auf Vox. Diese Woche wird täglich von 19 bis 20.15 Uhr aus Stuttgart gesendet, wobei die Aufzeichnung schon vor über zwei Monaten erfolgte. Wer gewonnen hat, steht also schon fest, darf aber nicht verraten werden.

Für Mittwochskandidat Manuel Werthmann sei allerdings nicht das Geld die Motivation zur Teilnahme, sondern ein gewisser Ehrgeiz. „Man guckt es sich an und denkt, das kann ich genauso gut“, sagt der Motorenentwickler. In der Praxis sei ein Drei-Gänge-Menü dann aber stressiger als man denkt. „Man lernt es zu schätzen, was die anderen machen“, meint Werthmann.

Gastgeber Manuel Werthmann. Foto: Vox/Das perfekte Dinner

Als Vorspeise zauberte der 45-Jährige Kaninchen mit Fenchelsalat, Gorgonzola und Birne. Ebenfalls exquisit: das Hauptgericht für die Gäste, nämlich ein Flank-Steak vom argentinischen Rind an Pfeffer, Kartoffel, Zucchini, Aubergine und Tomate mit einem besonderen Clou in Form von „Pommes Anna Pavé“, einem Kartoffelklassiker der französischen Küche.

„Das perfekte Dinner“ in Stuttgart

Eigentlich ist die Zubereitung des geschichteten Kartoffel-Butter-Gratins so aufwendig, dass man nach der Vorbereitung bis zu 15 Stunden zum Kühlen einkalkulieren muss. Manuel Werthmann hat jedoch eine Methode im Repertoire, mit der es auch in acht Stunden zu schaffen ist. Hier zeigt sich der Ingenieur so detailverliebt, dass nichts dem Zufall überlassen bleibt.

Krönender Abschluss des Mittwochtermins bei Vox ist dann ein Basilikum-Eis mit Zitronen-Tiramisu. Übrigens hat sich die Gruppe bei „Das perfekte Dinner“ offenbar so gut verstanden, dass man sich laut Manuel Werthmann demnächst zum Grillabend treffen wird. Zu sehen am Mittwoch, 11. September, ab 19 Uhr oder in der Vox-Mediathek sowie bei Youtube – alle Folgen auch vorab im Pay-TV bei RTL+.

Vorspeise für „Das perfekte Dinner“

Kaninchen

Birne

Gorgonzala

Fenchel

„Die Kaninchenkeulen werden auf dem Smoker zirka 1,5 Stunden bei 130 Grad im Rauch gegart. Danach wird das Kaninchen gezupft und mit Sojabutter vermischt. Auf eine gegrillte Scheibe Baguette (selbstgebacken, Teig eventuell am Vortag ansetzen) kommt ein wenig Sojabutter, Birne mit Zitronensaft, das gezupfte Kaninchen und darauf eine Gorgonzola-Käsesauce. Dazu gibt es noch einen Fenchelsalat“, so das Rezept von Manuel Werthmann.

Hauptspeise für „Das perfekte Dinner“

Rind

Pfeffer

Kartoffel

Zucchini

Aubergine

Tomate

Manuel Werthmann sagt über die Zubereitung: „Das Flanksteak wird auf dem Smoker auf zirka 40 Grad Kerntemperatur bei niedriger Temperatur hochgezogen. Im Anschluss wird es dann auf einer heißen Platte fertiggebraten und in Streifen geschnitten. Dazu gibt es ein Ratatouille à la Remy (das Original aus dem Disney-Film Ratatouille).

Weitere Beilage ist eine Kartoffel-Pavé (frz. Pavé de pommes de terre, Anm. d. Red.) Das ist praktisch eine Mischung aus Gratin und Pommes. Die Kartoffeln werden ganz dünn gehobelt und dann in eine Auflaufform geschichtet. Jede Schicht wird mit geklärter Butter bestrichen, jede zweite Schicht wird mit Kräutern bestreut. Das ganze kommt dann zwei Stunden in den Ofen und müsste im Anschluss 12 bis 15 Stunden in den Kühlschrank, um fest zu werden. Zur Hauptspeise wird das Ganze in Streifen geschnitten und in Butterschmalz ausgebacken. Dazu gibt es eine Pfeffersoße (mit selbstgemachtem Knochenfond, einen Tag vorher angesetzt).“

Dessert für „Das perfekte Dinner“

Zitrone

Basilikum

Als Nachspeise serviert Werthmann ein Basilikumeis (Basis aus Sahne/Milch) mit einem Zitronen-Tiramisu: „Das Tiramisu wird ganz normal mit Mascarpone gemacht, die Löffelbiscuits werden aber nicht in Kaffee, sondern in einem Zitronensirup getunkt. Das ganze wird dann geschichtet und mit einem Zitronengelee bedeckt.“

Und wie landet man als Kandidat bei Vox? Es kann schneller gehen als man denkt. Manuel Werthmann hatte sich zwar schon vor zwei Jahren beworben, war damals aber urlaubsbedingt verhindert, als es Ernst werden sollte. Nun wurde er erneut kontaktiert und in etwa sechs Wochen sei „Das perfekte Dinner“, inklusive Dreharbeiten, dann über die Bühne gegangen.