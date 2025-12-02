Das Ende naht: Die fünfte und damit letzte Staffel von "Babylon Berlin" ist im Kasten. Das ist über das Finale der international gefeierten Krimiserie bereits bekannt.

Das Finale von "Babylon Berlin" ist im Kasten. Wie "The Hollywood Reporter" exklusiv berichtet, wurde die fünfte und letzte Staffel der gefeierten Serie gerade abgedreht. Dass kein deutsches Medium, sondern das amerikanische Branchendienst "Hollywood Reporter" vom Drehende berichtet, zeigt, welchen hohen internationalen Stellenwert "Babylon Berlin" genießt. Die historische Krimiserie wurde in 140 Gebiete verkauft.

Staffel fünf basiert auf dem Roman "Märzgefallene" von Volker Kutscher (62). Es ist der fünfte Roman um Kommissar Gereon Rath, den in der Serie Volker Bruch (45) verkörpert.

"Babylon Berlin": Die Story von Staffel fünf

Die fünfte und letzte Staffel von "Babylon Berlin" spielt Anfang des Jahres 1933. Die Handlung beginnt im Februar 1933, also kurz nach der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler am 30. Januar.

Aber auch der Presseball am 28. Januar spielt eine Rolle, als eines der letzten großen Ereignisse in der Freiheit der Weimarer Republik. Erste Bilder, die der "Hollywood Reporter" präsentiert, zeigen Volker Bruch und Liv Lisa Fries (35) als Charlotte Ritter tanzend beim Presseball. Die Staffel endet mit der Reichstagswahl am 5. März 1933, in der Hitlers NSDAP sich die parlamentarische Mehrheit sicherte.

Als Gereon Rath verschwindet, wird Charlotte Ritter in einen neuen Fall hereingezogen. Mehrere Frontsoldaten aus dem Ersten Weltkrieg werden ermordet. Der Fall verbindet die Vergangenheit Raths mit den faschistischen Machthabern.

"Letzte Tage dieser zerfallenden Republik"

"Wir schließen nun mit der letzten Staffel während der letzten Tage dieser zerfallenden Republik im Februar 1933, dem vielleicht dramatischsten Monat der deutschen Geschichte", zitiert "The Hollywood Reporter" die Macher. Tom Tykwer (60), Achim von Borries (57) und Hendrik Handloegten (57) teilen sich auch beim letzten Kapitel die Regie.

"Alle unsere Figuren sind nun endlich aufgefordert, ihr wahres Gesicht zu zeigen, in einem System, das vor ihren Augen auf den Kopf gestellt wird", geben die Serienmacher zu Protokoll. "Sie kämpfen, tanzen, flehen, verraten, singen, schreien, hassen und lieben, als gäbe es kein Morgen. Und die Serie findet ihre schillerndsten Momente in ihrer dunkelsten Stunde."

Neben Volker Bruch und Liv Lisa Fries kehren in der finalen Staffel unter anderem Lars Eidinger, Christian Friedel, Hannah Herzsprung und Karl Markovics zurück. Der Ausstrahlungstermin im Ersten steht noch nicht fest, Sommer 2026 steht im Raum.