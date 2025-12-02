Das Ende naht: Die fünfte und damit letzte Staffel von "Babylon Berlin" ist im Kasten. Das ist über das Finale der international gefeierten Krimiserie bereits bekannt.
Das Finale von "Babylon Berlin" ist im Kasten. Wie "The Hollywood Reporter" exklusiv berichtet, wurde die fünfte und letzte Staffel der gefeierten Serie gerade abgedreht. Dass kein deutsches Medium, sondern das amerikanische Branchendienst "Hollywood Reporter" vom Drehende berichtet, zeigt, welchen hohen internationalen Stellenwert "Babylon Berlin" genießt. Die historische Krimiserie wurde in 140 Gebiete verkauft.