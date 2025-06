Das Paar verlobte sich 2023: Vampire Diaries-Star Michael Trevino hat geheiratet

"Vampire Diaries"-Star Michael Trevino (41) hat seine Partnerin Bregje Heinen (32) geheiratet. Auf Instagram verkünden der US-amerikanische Schauspieler und das niederländische Model die frohe Botschaft - und gewähren dabei auch erste Einblicke in ihren großen Tag. Die Hochzeit fand demnach am 20. Juni statt. Zu mehreren Aufnahmen des besonderen Tags schreibt das Paar: "Mr. und Mrs. Trevino."

Der Bräutigam erschien klassisch-elegant in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Die Braut wählte für die Zeremonie eine opulent designte Robe von Katherine Tash - mit glamourösem Rock, Spitzen-Bodysuit und eindrucksvollem XXL-Schleier. Zur anschließenden Feier zeigte sie sich in einem zweiten Look: einem trägerlosen Spitzenkleid der Designerin Galia Lahav. Laut dem US-Magazin "People" fand die Hochzeit in Spanien statt.

Promis und "Vampire Diaries"-Kollegen gratulieren

Unter dem Post tummeln sich zahlreiche Glückwünsche - sowohl von Fans als auch von prominenten Kollegen. Die "Vampire Diaries"-Hauptdarstellerin Nina Dobrev (36) kommentierte den Post mit sieben weinenden Emojis. Co-Star Paul Wesley (42) wäre offenbar gerne dabei gewesen: "Schade, dass ich das verpasst habe."

"Ich freue mich so für euch", schrieb Claire Holt (37). "Ihr beide seid perfekt! Herzlichen Glückwunsch, ich liebe euch beide!", kommentierte Riley Voelkel (35), die im "Vampire Diaries"-Spin-off "The Originals" zu sehen war. Trevino wirkte sowohl in der Erfolgsserie "The Vampire Diaries" als auch bei "The Originals" mit.

Der Schauspieler und das ehemalige Victoria's-Secret-Model sind bereits seit fünf Jahren ein Paar. Ihre Verlobung verkündeten sie an Weihnachten 2023 ebenfalls via Instagram. Auf mehreren Aufnahmen aus Amsterdam präsentierte Heinen damals stolz ihren Verlobungsring. Der Beitrag war schlicht mit dem Datum der Verlobung versehen: "24. Dezember 2023."