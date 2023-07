12 Fabio Dahm alias Caribio: „Deutsche Richterinnen und Richter sind einfach viel zu nett“, rappt er. Die Musik hilft ihm, das Verbrechen zu verarbeiten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am 4. Juli 2019 trägt Fabio Dahm ein T-Shirt mit der Aufschrift „Nürtinger Hurensöhne“ – der Song einer Punkband. Ein 19-Jähriger fühlt sich beleidigt und rammt ihm ein Messer in den Rücken. Wie geht es dem Gewaltopfer heute?









Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Die Wunde von Fabio Dahm war acht Zentimeter tief und vier Zentimeter breit. Der Nürtinger wurde in seiner Stadt am helllichten Tag auf offener Straße hinterrücks niedergestochen. Weil er das falsche T-Shirt trug. „Nürtinger Hurensöhne“ stand darauf. Von diesem Schriftzug fühlte sich ein 19-Jähriger, ebenfalls aus Nürtingen, so gekränkt, dass er zustach.