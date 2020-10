Das Olympiastadion in München

14 Monument aus einer vergangenen Fußball-Ära: das Olympiastadion in München Foto: dpa/Sven Hoppe

Beim Drittligaduell zwischen Aufsteiger Türkgücü München und dem SV Wehen Wiesbaden wird an diesem Samstag erstmals seit mehr als 15 Jahren wieder im Münchner Olympiastadion Fußball gespielt. Wir blicken zurück auf denkwürdige Partien – darunter auch zwei Auftritte des VfB Stuttgart.

München/Stuttgart - Von 2013 bis 2015 spielte Sercan Sararer beim VfB Stuttgart in der Bundesliga – sein großer Traum erfüllt sich aber erst jetzt: Als Kapitän des Drittligisten Türkgücu München darf der 30-Jährige erstmals im Olympiastadion spielen, wenn seine Mannschaft an diesem Samstag (14 Uhr) den Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden empfängt. „Ich kann mich noch erinnern, wie ich als kleiner Junge mal den Bayern zugeschaut habe“, sagte Sararer der „Abendzeitung“: „Und ich dachte damals: Hier will ich auch mal spielen!“

Zwischen seiner Eröffnung im Jahr 1972 und dem Umzug des Fußballs in die neue Arena in Fröttmaning im Jahr 2005 war das Olympiastadion mit seiner markanten Dachkonstruktion Schauplatz denkwürdiger Spiele. In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf Finals großer Turniere, unvergessliche Länderspiele, Europapokalschlachten – und zwei Auftritte des VfB Stuttgart. Viel Spaß beim Durchklicken!