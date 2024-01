Das Neujahrsbaby 2024 im Kreis Böblingen: Hosianna Angelique Sinai wollte dringend die Erste sein

Nach einer turbulenten Schwangerschaft hat das Böblinger Neujahrsbaby auch bei seiner Geburt noch einmal gezeigt, wo der Hammer hängt. „Es war eine Sturzgeburt“, sagt Mama Janine Neugert über Töchterchen Hosianna Angelique Sinai. Das Mädchen erblickte um 0.46 Uhr Montag, 1. Januar, im Klinikum Sindelfingen-Böblingen im Böblinger Nordosten das Licht der Welt.

In der 40. Schwangerschaftswoche war die Mutter aus persönlichen Gründen eingeleitet worden. Als sich dann am Silvesterabend gegen 22 Uhr jedoch nichts tat, wurden die Angehörigen heimgeschickt. Neugert kam wieder auf ihr Zimmer und legte sich zunächst schlafen. „Wir haben schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch kommen würde. Die Ärzte haben gesagt, wir würden es morgens noch mal mit der doppelten Einleitungsdosis probieren“, sagt sie.

Freude über die Nachzüglerin

Dann ging aber alles doch noch ganz schnell. Die Fruchtblase platzte und die Wehen drehten so richtig auf. Letztlich habe es im Kreißsaal nur 40 Minuten gebraucht, bis das kleine Mädchen auf der Welt war. „Meine Schwester und Schwägerin waren noch unterwegs, sie haben es nicht mehr geschafft“, sagt die 30-Jährige. „Den Titel des ersten Babys im neuen Jahr wollte sie sich wohl nicht entgehen lassen.“

Hosianna Angelique Sinai war bei ihrer Geburt 52 Zentimeter groß und 4360 Gramm schwer. Sie hat bereits drei Geschwister. Die sind mit zwölf, acht und sieben Jahren deutlich älter als sie. „Sie ist unsere kleine Nachzüglerin“, sagt Papa Benny, während er sie andächtig im Arm wiegt.

Herrenberger Baby ließ sich mehr Zeit

Es ist zwar nicht das erste Baby für das Ehepaar, das aus Köln und Mannheim stammt, aber es fühlt sich fast so an. „Wir sind glaube ich noch alle geschockt von der Geburt“, sagt Mama Janine. „Es ging ja so schnell.“ Dazu käme, dass die Eltern durch den großen Altersunterschied der Kinder nicht mehr in den „Baby-Themen“ wie Wickeln und Fläschenmachen drinstecken. „Unsere älteren Kinder sind ja schon selbstständiger“, sagt sie. „In gewisser Hinsicht ist es jetzt so, als würde man ganz von vorne anfangen.“ Familie Neugert freut sich nun auf das Kennenlernen und Zusammenwachsen als sechsköpfige Familie.

Hosiannas Geburtstagszwilling in der Herrenberger Geburtshilfe-Station hat sich übrigens deutlich mehr Zeit gelassen als die kleine Stürmerin. Das Baby, das im dortigen Krankenhaus am schnellsten war, kam um 2.45 Uhr zur Welt. In den anderen Häusern des Klinikverbunds Südwest, die über Entbindungsstationen verfügen, habe es dagegen keine Neujahrsgeburten gegeben. Alle Babys seien schon um Weihnachten herum gekommen.