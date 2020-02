Five Guys eröffnet in Stuttgart Jubelschreie über neue Burger in der Stadt

Die Frage, ob es noch einen weiteren Burgerladen in Stuttgart braucht, beantworten die Fans der Kette Five Guys auf ihre eigene Art: Durch laute Jubelschreie. Um 11 Uhr hat das Fast-Food-Lokal in Top-Lage auf der Königstraße eröffnet, kurz darauf war es brechend voll.