Viele würden wohl nie zum Camouflage-Muster greifen. 2026 könnten sie davon überzeugt werden, dem Print doch eine Chance zu geben. Das Camo-Comeback hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Von vielen gehasst, von Fashionliebhabern neu entdeckt: Der Camouflage-Print feiert 2026 sein Comeback und spaltet wieder die Meinungen. Kaum ein anderes Muster scheint so laut, auffällig und schwierig zu stylen zu sein. Maximalisten sehen jetzt jedoch die Chance, modisch in die 2000er und 2010er einzutauchen. Andere integrieren Camo dezenter in ihren persönlichen Stil. Beide Lager beweisen: Camo kann modern aussehen, ohne das Outfit zu überladen.

Der Klassiker: die Camo-Hose Wer sich zum ersten Mal an Camouflage herantraut, ist mit einer Camo-Hose am besten beraten. Sie lässt sich am einfachsten kombinieren und ist ein echter Klassiker. Das Muster gibt bereits die Farbpalette vor: Erdige Töne passen immer. Eine Utility-Jacke und Stiefel unterstreichen den funktionalen, urbanen Charakter des Prints, während ein lässiges Henley-Shirt den Look ergänzt.

Mutiger wirkt eine Dreiviertel-Shorts im Camo-Muster, die ideal für warme Frühlingstage ist. Kombiniert mit Slouchy Boots entsteht ein moderner Streetstyle. Eine Baguette-Bag versprüht 2000er-Vibes, eine Designertasche verleiht dem Outfit eine elegantere Note. Dann ist eine übergroße Sonnenbrille ein Must-have.

Auch an diesen Pieces überzeugt der Print

Neben der Hose sind derzeit auch Camo-Hoodies und -Bomberjacken überall zu sehen. Letztere lassen die 2010er neu aufleben. Skinny Jeans, Crop-Tops und Ankle Boots gehören jedoch nicht mehr zu den typischen Kombis. Cooler sind gerade geschnittene Jeans in grauer Waschung und ein schlichtes weißes Tanktop. Mehrere Ketten sorgen für zusätzliche Lagen, ein Y2K-Nietengürtel macht den Look perfekt.

Ein Hoodie lässt sich mit einer Cargohose oder einer Balloon Jeans tragen, dazu kommen angesagte Slim Sneaker. Ein weiterer Tipp: Camo muss nicht immer Grün und Braun sein. Pink ist eine beliebte Alternative, die sofort für Frühlingsgefühle sorgt.

Volle Camo-Power

Wer von dem Print nicht genug bekommt, kann einen Full-Camo-Look zusammenstellen. Eine Jacke, eine weite Hose und eine Käppi - und das Outfit steht. Die Schuhe können neutraler ausfallen. Schwarze Heels sorgen für den letzten Feinschliff. Soll es mehr sein, sind spitze Leo-Pumps gefragt.