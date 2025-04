Justin Bieber hat genug von übergriffigen Paparazzi. In einem aktuellen Instagram-Post zeigt der Popstar die extreme Situation, in der er sich befindet - und fühlt sich an die tragische Geschichte von Prinzessin Diana erinnert.

Justin Bieber (31) hat genug von aufdringlichen Paparazzi. Auf Instagram weist der Popstar, der seit Monaten wegen angeblicher psychischer Probleme unter Dauerbeobachtung steht, auf die Extremsituation hin, der er momentan ausgesetzt ist.

In einem am Freitag (25. April) geposteten Video ist zu sehen, wie der Musiker einen Hauseingang verlassen will an dem einige Fotografen auf ihn warten. Bieber filmt dabei selbst die Paparazzi und sagt hinter der Kamera "Schaut euch diese Typen an, Mann...", während die Blitzlichter um ihn herum flackern. Einer der Männer mit den Kameras scheint Bieber sogar seinerseits zu fragen: "Filmst du mich?" Während Bieber zu einem wartenden Auto läuft, bittet seine Security die Fotografen, Platz zu machen und fragt: "Habt ihr es jetzt?"

Erinnerungen an Prinzessin Diana

Die belastende Alltagssituation postete Bieber auf Instagram mit der Bildunterschrift: "Das muss aufhören." In den Kommentaren bekommt der Popstar von seinen Fans Unterstützung. "Nicht zu glauben, dass das legal ist", steht dort. Oder auch: "Es ist verrückt, dass das nicht aufhört, selbst nachdem es Prinzessin Diana das Leben gekostet hat."

In einem weiteren Post schreibt Bieber sich zu dem Thema offenbar den Frust von der Seele - und kommt auch auf die Prinzessin zu sprechen, die 1997 im Alter von 36 Jahren auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall zu Tode gekommen ist. Unter anderem schreibt Bieber wütend: "Können wir uns als Einheit darauf einigen, wie beschissen es hier draußen ist und diesen Scheiß ändern? Oder lassen wir zu, dass diese [...] mich weiterhin wie Scheiße behandeln und ändern keine Gesetze oder irgendetwas? Denn Menschen mussten wegen dieser Scheiße sterben, Prinzessin Diana ist die erste, die mir einfällt."

Bieber widerspricht Gerüchten um Eheprobleme

Via Social Media lässt Bieber in letzter Zeit vermehrt in seine Welt blicken. Seine Posts und Auftritte, etwa zuletzt feiernd beim Coachella-Festival, haben in den letzten Monaten zahlreiche Gerüchte ausgelöst, dass es dem Popstar psychisch nicht gut gehen könnte, er womöglich Drogen nehmen würde und die Ehe mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) in Gefahr sei. Letzterem widersprach Bieber erst am Donnerstag (24. April). Er schrieb unter anderem: "Ehrlich, wenn ich ihr wäre, wäre es schwer, nicht eifersüchtig zu sein, wenn ich sehe, wie Hailey und ich steil gehen."