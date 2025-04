Das Model im Interview: Rebecca Mir: Dieses Must-have darf im Frühling nicht fehlen

Kaum zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, feiern sie ihr großes Comeback: Weiße Jeans sind der ultimative Frühlingsklassiker und 2025 absolut im Trend. Auch für Rebecca Mir (33) sind sie ein "Must-have für jeden Kleiderschrank". Die Moderatorin kombiniert den Klassiker "gerne ganz schlicht mit einem beigen oder weißen Oberteil oder mit einem lockeren, bunten Shirt und Sneaker für einen lässigen Look. Und mein geliebter Oversized Blazer darf dazu natürlich nicht fehlen", verrät das Model und Perwoll-Markenbotschafterin im Interview.

Pastelltöne wie Rosa, Mintgrün oder Buttergelb, leichte Stoffe sowie verschiedene Texturen wie Spitze oder Baumwolle stehen bei ihr ebenfalls aktuell ganz hoch im Kurs. "Die Outfits strahlen für mich einfach eine gewisse Leichtigkeit aus und man bekommt sofort Frühlingsgefühle und gute Laune." Damit die hellen Looks auch lange strahlend bleiben, sei auch die Pflege entscheidend. "So behalten sie ihre Leuchtkraft und die Stoffe bleiben schön."

Diesen Look mag Ehemann Massimo am liebsten

In Style-Fragen fragt die Mutter eines bald vierjährigen Sohnes gerne ihren Mann Massimo Sinató (44) um Rat. "Er hat auf jeden Fall einen guten Geschmack und ein gutes Auge für Mode." Am liebsten sehe er sie in Outfits, die einen gewissen "Retro"-Charme mit sich bringen.

Ihre vielseitigen Looks präsentiert Mir auch regelmäßig auf Instagram. Doch wie so viele Prominente bleibt auch sie nicht von negativen Kommentaren verschont. Ein schwarzes, transparentes Langarmkleid, das sie vor einigen Wochen bei einer Moderation getragen hatte, löste neben positiven auch einige negative Reaktionen aus.

Selbstbewusst gegen Kritik

Davon lässt sich das Model jedoch nicht beeinflussen: "Ich finde es gut, dass Mode Diskussionen anregt und verschiedene Meinungen hervorbringt. Denn wenn wir uns alle gleich kleiden würden, wäre das ja auch langweilig." Im Endeffekt trage Mir das, worauf sie Lust habe und worin sie sich wohlfühle. "Da stören mich die negativen Kommentare eher weniger. Ich konzentriere mich darauf, meinen eigenen Stil zu leben."