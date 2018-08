Das Millionen-Geschäft mit Pferden Bill Gates und Thomas Müller und die Suche nach dem Traumpferd

Von Thomas Borgmann 17. August 2018 - 15:38 Uhr

Reiterin Lisa Müller mit ihrem Mann Thomas Foto: Baumann

Ob der Milliardär, Fußball-Star oder abgezockter Händler: Sie alle machen viel Geld locker, wenn es um tolle Pferde geht. Aber wo, bitte, findet man die Traumpferde? Woher nehmen und nicht stehlen?

Donaueschingen - Bill Gates, so heißt es, einer der reichsten Männer der Welt, hat Paul Schockemöhle die Kleinigkeit von acht Millionen Euro geboten für seine Klassestute Catch me if you can. Ob der Deal zustande kommt, ist offen – Gates muss sich zumindest gedulden, denn die zehnjährige Oldenburgerin soll unter Laura Klaphake (23) bei der WM im September in den USA für Deutschland alle Ehre einlegen. Ob Gates’ Tochter Jennifer, auf dem Sprung in den großen Sport, die Stute überhaupt unter den Sattel bekommt, entscheidet sich erst Ende des Jahres.