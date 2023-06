5 Er lässt die Seine schweben: Topas und Roxanne 2018 auf dem Königsbau. Foto: /Lichtgut/Michael Latz

Seit 20 Jahren sind die Magier Roxanne und Topas verheiratet. Wie kriegt man ein Familienleben hin, wenn beide Eheleute hauptberuflich im Rampenlicht stehen?









Nein, das Magierpaar lebt nicht in einem Schlösslein im tiefen Märchenwald, sondern in einem Gewerbegebiet in Ostfildern-Kemnat. Das hört sich nicht nur wenig romantisch an – es sieht auch so aus. Petra und Thomas Fröschle bewohnen einen Zweckbau, dessen Erbauer Puppenkleider hergestellt hat. Vor dem Haus steht ein silberfarbener Golf Variant, älteres Baujahr. Im Untergeschoss gibt es einen Keller und Platz für eine Probebühne.