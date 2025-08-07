Das macht sie zur Mode-Ikone: Charlize Theron wird 50: Ihr zeitloser Signature Style im Check

Schauspielerin Charlize Theron feiert ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass kann sie nicht nur auf eine beeindruckende Hollywood-Karriere zurückblicken, sondern auch auf einen Weg hin zur Modeikone. Das macht ihren unverwechselbaren Stil aus.
Am 7. August feiert Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass blickt sie nicht nur auf eine preisgekrönte Schauspielkarriere zurück, sondern auch auf eine beeindruckende Entwicklung als Fashion-Ikone. Seit Jahrzehnten prägt sie mit ihrem klaren Stilbewusstsein und ihrem Mut zur Veränderung die roten Teppiche Hollywoods. Ihr zeitloser Signature Style im Check: