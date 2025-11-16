Seit über 25 Jahren beschäftigt sich die Schauspielerin und Moderatorin Collien Monica Fernandes schon mit Immobilien. Diese geben ihr Sicherheit und sie kann sich ihre Rollen aussuchen.
Vielleicht würde mancher es nicht erwarten, aber Collien Monica Fernandes (44) scheint sich hervorragend mit Immobilien auszukennen. Dieser Eindruck entsteht zumindest in einem Interview, das die Schauspielerin und Moderatorin dem Sender RTL gegeben hat. Die Immobilien bedeuten für sie Sicherheit und sie muss daher nicht jede Rolle spielen, die ihr angeboten wird.