Vielleicht würde mancher es nicht erwarten, aber Collien Monica Fernandes (44) scheint sich hervorragend mit Immobilien auszukennen. Dieser Eindruck entsteht zumindest in einem Interview, das die Schauspielerin und Moderatorin dem Sender RTL gegeben hat. Die Immobilien bedeuten für sie Sicherheit und sie muss daher nicht jede Rolle spielen, die ihr angeboten wird.

Collien Monica Fernandes: Erste Immobilie schon mit 17 Jahren gekauft "Immobilien aufmotzen mache ich seit meinem 19. Lebensjahr", erzählt Fernandes. Ihr Vater habe sie dazu gebracht, denn "der hat das auch gemacht und mich diesbezüglich ganz gut beraten". Schon rund zwei Jahre zuvor, im Alter von nur 17 Jahren, habe sie ihre erste Immobilie gekauft. "Mit 19 Jahren dann die Zweite. Bisher lief das immer ganz gut. Ich habe in Lagen investiert, die kurz vor dem Boom standen."

Man benötige "auf jeden Fall mehr als beide Hände, um sie zu zählen, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen", erzählt Fernandes weiter. Durch die Immobilien habe sie "ein sicheres, passives Einkommen. Das heißt, ich kann meine Projekte rein nach Herz aussuchen." Eine dieser Immobilien dient ihr auch als eine Ablenkung nach der Trennung von ihrem Kollegen und langjährigen Partner Christian Ulmen (50). "Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt", erzählte sie im Oktober der "Gala". Es handle sich laut der Zeitschrift um eine Immobilie in Hamburg-Eimsbüttel.

"Das Traumschiff" ist ein Traumjob

Das Herz von Fernandes schlägt unter anderem für "Das Traumschiff" des ZDF. "Es ist einfach surreal schön", erzählt sie dem Sender weiter. "Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich so arbeiten darf." Und auch die gemeinsame Tochter von Fernandes und Ulmen scheint die ZDF-Reihe zu lieben. Ihre Tochter sei "auch schon mit auf dem Traumschiff" gewesen. "Beim nächsten Mal ist sie auch mit dabei. Sie mag es sehr, auf dem Schiff zu sein", sagte die Schauspielerin ebenfalls im Oktober der "Bild"-Zeitung.

Im September hatten Ulmen und Fernandes, die im Jahr 2011 geheiratet hatten, überraschend bekannt gegeben, kein Paar mehr zu sein. In einer Mitteilung, in der sie mit den Namen Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen genannt wurden, hieß es: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben." Sie würden als Paar "fortan getrennte Wege" gehen, wollten aber als Eltern "weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein".

Das durchgestrichene "U"

Den Neuanfang in ihrem Leben hat Fernandes jetzt auch mit einem geänderten Tattoo unterstrichen. In ihrem Nacken, wo einst nur ein "C U" stand, sind jetzt von links nach rechts ein "C", ein durchgestrichenes "U" und ein "F" zu sehen. Über dem Buchstaben "U" steht ein "A", darunter ein "Q", wie sie bei Instagram zeigt. "Das C U habe ich mir bereits weit vor der Hochzeit stechen lassen. Kann man sich ja denken, wofür das mal stand", sagt die 44-Jährige der "Bild". "Nun habe ich es umgedeutet: Die Mitte zeigt meine alten Initialen versus die neuen. Oben das Kind, unten der Hund."