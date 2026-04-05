Für ein vierteiliges Revival von "Malcolm mittendrin" kehrt fast die gesamte TV-Familie vor die Kameras zurück. Nur der Darsteller von Dewey ist nicht mit von der Partie, dabei wurden ihm "Unmengen an Geld" geboten.

In Kürze ist es so weit: Am 10. April kehrt die beliebte Sitcom "Malcolm mittendrin" mit einem Revival auf deutsche Bildschirme zurück. In den wichtigsten Rollen sind dann auch in den vier Folgen von "Malcolm mittendrin: Unfair wie immer" die Stars von damals zu sehen - mit einer Ausnahme. Während Bryan Cranston (70), Frankie Muniz (40) und Co. wieder für Chaos mit ihren Figuren sorgen, ist es nicht mehr der ursprüngliche Dewey, der gut 20 Jahre später zu sehen sein wird.

Wieder mitspielen? "Nein, danke" Dewey, einst der Jüngste im Bunde, wurde ursprünglich von Erik Per Sullivan (34) gespielt. Sullivan hat sich allerdings schon lange aus dem Schauspiel zurückgezogen - und hat auch ein offenbar sehr verlockendes Angebot für das Serien-Revival ausgeschlagen. Das hat Jane Kaczmarek (70), die heute wie damals die Mutter Lois spielt, im Gespräch mit dem britischen "Guardian" angedeutet.

"Er studiert Dickens und ist ein hervorragender Student", verrät Kaczmarek. Dem Artikel zufolge soll Sullivan an der renommierten Harvard-Universität studieren. "Man hat ihm Unmengen an Geld angeboten, damit er zurückkommt", erzählt sie weiter. "Nein, danke", soll der ehemalige Schauspieler das Angebot ganz einfach ausgeschlagen haben.

Der Rest der Familie

Alle anderen sind wieder mit dabei. Kaczmarek spielt wie erwähnt die Familienmutter Lois, Cranston ist als Vater Hal zu sehen und Muniz als der namensgebende Malcolm. Chris Masterson (46) kehrt als Francis zurück, Justin Berfield (40) als Reese und Emy Coligado (54) als Francis' Partnerin Piama.

An Stelle von Erik Per Sullivan spielt Caleb Ellsworth-Clark den Dewey. Außerdem kommen Keeley Karsten als Malcolms Tochter Leah, Kiana Madeira als Malcolms Freundin Tristan und Vaughan Murrae als jüngstes Kind von Hals und Lois' Familie neu hinzu. Am 10. April startet "Malcolm mittendrin: Unfair wie immer" in Deutschland bei Disney+.