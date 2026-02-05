Die US-Moderatorin Savannah Guthrie wendet sich gemeinsam mit ihren Geschwistern direkt an den oder die mutmaßlichen Entführer ihrer Mutter. Das Licht im Leben der Familie fehle.

Seit wenigen Tagen wird die Mutter der bekannten US-amerikanischen Moderatorin und Journalistin Savannah Guthrie (54) vermisst. Es wird davon ausgegangen, dass die 84-Jährige Nancy Guthrie entführt wurde. Auf Instagram richten sie und ihre Geschwister Annie und Camron einen bewegenden Appell an den oder die mutmaßlichen Entführer.

An mutmaßliche Entführer: "Wir sind bereit, zu reden" "Im Namen unserer Familie möchten wir Ihnen allen für die Gebete für unsere geliebte Mutter Nancy danken", eröffnet die Moderatorin ein auf der Social-Media-Plattform veröffentlichtes Video. "Wir spüren sie, und wir glauben weiterhin, dass auch sie sie spürt." Die vermisste Nancy sei "lustig, couragiert und klug". Sie habe "Enkelkinder, die sie verehren", liebe das Abenteuer, sei eine "treue Freundin" sowie "voller Freundlichkeit und Wissen. Sprechen Sie mit ihr, und Sie werden es sehen."

"Das Licht fehlt in unserem Leben", heißt es in dem Statement weiter. Die Vermisste sei ein sinnbildlicher Leuchtturm für ihre Kinder. Falls ihre Mutter dies höre, solle sie wissen, "dass du nach Hause kommen musst", sagt die Schwester der Moderatorin. "Wir vermissen dich." Die Familie habe die Berichte gesehen, dass ein angebliches Lösegeldschreiben aufgetaucht sei, erklärt Savannah Guthrie weiter. "Wir sind bereit, zu reden", sagt sie. "Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie [in Ihrer Gewalt] haben. [...] Bitte melden Sie sich bei uns."

"Mama, falls Du das hörst. Du bist eine starke Frau", sagt die Moderatorin direkt an ihre Mutter gerichtet. Ihre Kinder würden nicht zur Ruhe kommen, bis die Familie wieder vereint sei.

Nancy Guthrie wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Ein Motiv für die mutmaßliche Entführung ist aktuell nicht offiziell bekannt. Unter anderem das US-Promi-Portal "TMZ" hatte kürzlich berichtet, dass ein Schreiben vorliege und an das zuständige Sheriff's Office weitergegeben wurde, in dem eine Bitcoin-Zahlung in einer umgerechneten Höhe von mehreren Millionen US-Dollar gefordert werde. Derzeit wird offenbar noch die Echtheit des Schreibens geprüft.