Die US-Moderatorin Savannah Guthrie wendet sich gemeinsam mit ihren Geschwistern direkt an den oder die mutmaßlichen Entführer ihrer Mutter. Das Licht im Leben der Familie fehle.
Seit wenigen Tagen wird die Mutter der bekannten US-amerikanischen Moderatorin und Journalistin Savannah Guthrie (54) vermisst. Es wird davon ausgegangen, dass die 84-Jährige Nancy Guthrie entführt wurde. Auf Instagram richten sie und ihre Geschwister Annie und Camron einen bewegenden Appell an den oder die mutmaßlichen Entführer.