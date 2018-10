Das Lexikon starker Frauen Wonder Woman: Ein Hoch auf die Frauen!

Von unserer Redaktion 10. Oktober 2018 - 11:50 Uhr

Die eine fühlt sich im Mittelalter als dreizehnjährige Göre von Gott berufen, Frankreich zu retten, die andere macht im Wirtschaftswunder-Deutschland Karriere als Unternehmerin: Die Reihe „Wonder Woman“ feiert die starken Frauen gestern und heute.





Stuttgart - Das starke Geschlecht ist derzeit in aller Munde: Frauen geben per Metoo-Kampagne den Männern Saures, Frauen setzen in Iran öffentlich ihre Kopftücher ab und sich in Saudiarabien hinters Steuer, Frauen sind SPD-Chefin und kommen im Superheldenkino groß raus. Zeit darum, die Erfolge (und, nehmen wir‘s sportlich, auch die krachenden Misserfolge) von Frauen quer durch die Geschichte und fern von Gendergehegen zu würdigen.

Denn trotz Chancenungleichheit – und an der gibt es nichts zu rütteln, die ist bis heute Fakt – haben sich Frauen immer wieder gegen Geschlechterkonventionen und Rollenzuschreibungen gewehrt, sind mutig ihren Weg gegangen, haben für ihre Ziele jenseits von Kindern, Küche und Kirche gekämpft, ohne Rücksicht auf kopfschüttelnde Zeitgenossen oder die Daumenschrauben, die Staat und Religion ihnen anlegten. Diese Wunderfrauen von Jeanne d’Arc bis zu Madonna und von Katharina von Bora bis zu Zaha Hadid hebt die Reihe „Wonder Woman“ auf den Sockel. Hoch soll’n sie leben.