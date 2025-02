Das Leben ist zu kurz: Reality-TV-Star Melody Haase zeigt sich nackt im Playboy

Reality-TV-Star Melody Haase ziert das Cover des Männermagazins "Playboy". Die 31-Jährige will mit den erotischen Aufnahmen andere Frauen zu mehr Selbstbestimmung ermutigen.

Mit einem aufwendigen Fotoshooting präsentiert sich Reality-TV-Star Melody Haase (31) erstmals im "Playboy". Die gebürtige Berlinerin, die durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) bekannt wurde, ziert das Cover der März-Ausgabe des Männermagazins. Im Interview spricht sie offen über ihre persönliche Entwicklung und ihren Weg zu mehr Selbstbestimmung.

"Ich zeige mich komplett authentisch. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich machen will, und ich weiß, dass es nur das ist, was zählt", erklärt die 31-Jährige selbstbewusst im Gespräch mit dem Magazin. Mit den Aufnahmen möchte sie auch andere Frauen ermutigen: "Das Leben ist zu kurz, um sich von der Meinung anderer runterziehen zu lassen."

Offener Umgang mit Schönheits-OPs

Melody Haases Weg zu diesem Selbstbewusstsein war nicht einfach. "Vor einigen Jahren habe ich mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil es mir nicht gut ging und ich die Kommentare von außen nicht ertragen konnte", gibt sie zu. Besonders für ihre Schönheitsoperationen, darunter ein Brazilian Butt Lift im Jahr 2017, habe sie viele Anfeindungen erlebt.

Die Reality-TV-Darstellerin steht jedoch zu den Eingriffen: "Der Gang zum Schönheitschirurgen ist salonfähig geworden, was ich sehr gefährlich finde. Mir ist es wichtig, andere wissen zu lassen, dass es kein Zufall ist, dass meine Kurven an den richtigen Stellen sitzen", sagt sie.

Auf ihre große optische Verwandlung in den vergangenen Jahren ist sie stolz und erzählt: "Ich habe 30 Kilo abgenommen, meine Haarfarbe geändert und fühle mich gerade wirklich in der Blüte meines Lebens." Ihrer Ansicht nach habe sie "nie besser" ausgesehen als jetzt. Diesen Moment wolle sie für die Ewigkeit festhalten.

Neustart nach OnlyFans-Phase

Im Interview spricht Haase auch über ihre Zeit auf der Erotik-Plattform OnlyFans, die sie heute als "Fehlentscheidung" bezeichnet. "Mir wurde zu spät bewusst, dass OnlyFans der Einstieg in die Porno-Branche ist", reflektiert sie selbstkritisch. Die "Playboy"-Aufnahmen sieht sie dagegen in einem völlig anderen Licht: "Playboy" spiele mit Fantasien, setze dieses Spiel ästhetisch um "und sieht Sexyness als Kunst. Genau wie ich", so Haase.

Ab dem 17. Februar ist Melody Haase in der dritten Staffel des Reality-TV-Formats "Promis unter Palmen" in Sat.1 zu sehen. Die März-Ausgabe des "Playboy" mit ihren Aufnahmen erscheint am 6. Februar im Handel. Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/melody-haase-maerz-2025.