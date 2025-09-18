Das Leben auskosten: Vom Rheingau bis Bordeaux: Wein- und Genussreisen im Herbst

Weinproben, Kellerführungen, ein Sonnenuntergang bei einem Gläschen: Der bunte Herbst ist die perfekte Reisezeit für Liebhaberinnen und Liebhaber eines edlen Tröpfchens.
Im Wein soll bekanntlich Wahrheit liegen. Zu dieser gehört auch, dass ein gutes Tröpfchen für Weinliebhaberinnen und -liebhaber zu einem besonderen Abend mit dazu gehört. Gerade im bunten Herbst, an den vielleicht letzten wärmeren Tagen des Jahres, bietet sich für Gourmets eine Reise in eines der europäischen Weinbaugebiete an. Diese locken Kennerinnen und Kenner mit besonderen Erlebnissen für den Gaumen.