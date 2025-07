Das kurze Dress so elegant wie nie: Mature Minikleider: Der große Hingucker des Sommers

Nach jahrelanger On-off-Beziehung Musiker Ben Zucker ist "glücklich vergeben"

Zuletzt führte der Musiker eine On-off-Beziehung, nun ist Ben Zucker wieder vergeben. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, möchte er aber nicht verraten: "Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn meine Partnerin nicht mehr so in die Öffentlichkeit gezerrt wird."