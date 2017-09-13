Links, Rechts, Mitte – Wo stehen Sie?

1867 erschien der erste Band von Karl Marx' „Das Kapital“: Ist der Mensch von Natur aus Kapitalist oder Kommunist, konservativ oder progressiv? Wird man als Linker oder Rechter geboren oder erst dazu gemacht? Über eine Debatte, die heute aktueller ist denn je.
Der Mensch hegt und pflegt seine Traditionen und strebt zugleich nach revolutionären Umwälzungen. Sein Leben entfaltet sich im Spannungsfeld von Kontinuität und Fortschritt, Identität und Bilderstürmerei. Konservative haben sich die Bewahrung bestehender Ordnungen zum Ziel gesetzt. Sozialisten propagieren den permanenten Fortschritt, Utopisten glauben an die Vision einer perfekten Gesellschaft. Das Tragische ist, dass Utopien sich in ihr Gegenteil verkehren, sobald man versucht sie zu verwirklichen.