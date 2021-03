So wohnten Loki und Helmut Schmidt

Das Kanzlerhaus in Hamburg

8 Ein Blick in das Wohnzimmer über den Schachtisch. Noch mehr Fotos finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Michael Zapf/Michael Zapf

Durchs Schlüsselloch spicken bei Loki und Helmut Schmidt: Ein Buch gibt Einblicke in das Kanzlerhaus in Hamburg-Langenhorn.

Hamburg - Der Aschenbecher auf dem Holzschreibtisch. Zigaretten in jedem Zimmer. Nicht nur sie sind Zeugnis von längst vergangenen Zeiten, in der das Homeoffice noch Arbeitszimmer genannt wurde. Das Haus von Loki und Helmut Schmidt ist eine eher solide Doppelhaushälfte, wenn auch mit Gewächshaus, Schwimmbad, Archiv, einer sonnengelben 70er-Jahre-Siematic-Küche, kurioser Hausbar und Polizeiwache an der Gartenpforte.

Schön und spießig

Wohnungen sagen viel über ihre Bewohner aus: Sind da viele Bücher? Offene Küche? Kunst an den Wänden? Wie mondän wohnte ein ehemaliger Bundeskanzler? Wie bürgerlich ist dieses Haus, in dem so viel Weltpolitik gemacht wurde? Für das Buch „Zuhause bei Loki und Helmut Schmidt“ hat der Fotograf Michael Zapf nicht nur die Räume abgelichtet, sondern auch viele kleine, spannende Details (ulkige Salz- und Pfefferstreuer im kleinen Gäste-WC, die Schmidt und Franz Josef Strauß darstellen).

Viele Bücher im Büro

Das Wohnhaus im Hamburger Norden, im Neubergerweg 80, erwarben die Schmidts 1961, der Kaufpreis betrug 149 800 Mark, und die Schmidts erkannten in der Bauphase und nach dem Einzug mehrere Baumängel: Da gab es grobe Fehler und Petitessen (beschädigte Seifenschale).

Für das Arbeitszimmer ließ Schmidt keine Sockelleisten montieren, um problemlos Regale stellen zu können. Diese Bilder und Geschichten erzählen das Leben und Werken einer Familie, von öffentlichen Personen, und sie sind Zeugnis eines Ehepaares, das 49 Jahre lang hier gemeinsam lebte.