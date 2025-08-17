Das Kanu des Manitu-Schauspielerin: Jessica Schwarz plant schon jetzt ihren 50. Geburtstag im Jahr 2027

"Das Kanu des Manitu"-Hauptdarstellerin Jessica Schwarz hat noch fast zwei Jahre bis zu ihrem 50. Geburtstag. Doch da sie groß feiern möchte, laufen die Planungen bereits, wie sie in einem Interview zum Start des Kinofilms verraten hat.
Jessica Schwarz (48) ist aktuell als Gangsterbraut in der Western-Persiflage-Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" zu sehen. Hinter den Kulissen plant sie aber bereits ein ganz anderes, privates Projekt: Die Schauspielerin wird am 5. Mai 2027 ein halbes Jahrhundert alt. Das ist zwar noch fast zwei Jahre hin, doch sie will wohl nichts dem Zufall überlassen. "Ich würde meinen 50. Geburtstag gerne groß feiern, deshalb fange ich jetzt schon an zu planen", erzählt sie im Interview mit "Bild".