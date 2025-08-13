Das Kanu des Manitu: Funktioniert Bully-Humor noch auf der Leinwand?

Beste Voraussetzungen oder ein (zu) schweres Erbe? Mit "Das Kanu des Manitu" läuft die Fortsetzung des erfolgreichsten Films der deutschen Kinogeschichte an.
"Hallo, Freunde der leichten Unterhaltung. Ich heiße Bully, aber das macht nichts." Vor fast 30 Jahren stand er in der "Bullyparade" das erste Mal im deutschen Fernsehen vor seiner Tapete und erzählte einen Schenkelklopfer nach dem anderen, jeder schlechter als sein Vorgänger. Dieser Michael Bully Herbig (57) und seine zwei Klamauk-Kumpel Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54) werden sich nicht lange halten, dieser Meinung waren 1997 sicherlich einige.