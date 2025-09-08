Das Kanu des Manitu: Bully jubelt über drei Millionen Kinobesucher

Obwohl "Das Kanu des Manitu" an seinem vierten Wochenende erstmals von Platz eins der Kinocharts stürzte: Michael Bully Herbigs Westernkomödie hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der nächste ist schon in Sichtweite.
Der Siegeszug von "Das Kanu des Manitu" geht weiter. Die Westernparodie von Michael Bully Herbig (57) hat am Wochenende die magische Marke von drei Millionen verkaufter Kinotickets erreicht. Filme, die dies schaffen, verleiht der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) die "Goldene Leinwand".