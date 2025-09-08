Das Kanu des Manitu: Bully jubelt über drei Millionen Kinobesucher

Obwohl "Das Kanu des Manitu" an seinem vierten Wochenende erstmals von Platz eins der Kinocharts stürzte: Michael Bully Herbigs Westernkomödie hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der nächste ist schon in Sichtweite.

Der Siegeszug von "Das Kanu des Manitu" geht weiter. Die Westernparodie von Michael Bully Herbig (57) hat am Wochenende die magische Marke von drei Millionen verkaufter Kinotickets erreicht. Filme, die dies schaffen, verleiht der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) die "Goldene Leinwand".

Nach dem vierten Wochenende im Kino liegt "Das Kanu des Manitu" nun bei knapp 3,2 Millionen Besuchern. Das macht die Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" (2001) schon jetzt zum erfolgreichsten deutschen Film seit "Das perfekte Geheimnis" von 2019.

Auf den Spuren des "Minecraft Film"

"Das Kanu des Manitu" ist erst der dritte Film, der dieses Jahr eine "Goldene Leinwand" erhielt. Nur "Ein Minecraft Film" und "Lilo & Stitch" lockten 2025 mehr als drei Millionen Menschen an. Doch so schnell wie die deutsche Komödie durchbrachen die beiden US-Hits die Schallmauer nicht.

Mit 3,5 Millionen verkaufter Tickets ist "Ein Minecraft Film" derzeit der erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland. Schon am nächsten Wochenende könnte "Das Kanu des Manitu" also an der Computerspielverfilmung vorbeiziehen.

"Es macht sooo Spaß mit Euch gemeinsam zu lachen!"

Michael Bully Herbig feierte den Meilenstein via Instagram. "Drei Millionen Kinogäste und eine 'Goldene Leinwand' nach nur drei Wochen", schrieb der Regisseur. Und bedankte sich beim Publikum: "Es macht sooo Spaß mit Euch gemeinsam zu lachen!".

Trotz der "Goldenen Leinwand" gab es einen Dämpfer für Herbig und Co. Am vierten Wochenende musste "Das Kanu des Manitu" erstmals einem anderen Film den Spitzenplatz in den deutschen Kinocharts überlassen. "Conjuring 4" ist vorbeigezogen. "Das letzte Kapitel" der Horrorreihe war nicht nur hierzulande erfolgreich. "Conjuring 4" gelang sogar der beste Start eines Horrorfilms außerhalb der USA.

Bis zum Gesamtergebnis des Vorgängers hat "Das Kanu des Manitu" aber noch einen weiten Weg zu gehen. "Der Schuh des Manitu" setzte über elf Millionen Kinotickets ab. Dafür gab es 2001 eine "Goldene Leinwand mit 2 Sternen".