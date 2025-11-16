Das Jahr gehört ihrer Familie: Superstar Helene Fischer ist wie jede Frau, wie jede Mutter

Sie ist wohl der deutsche Musikstar schlechthin, ihr Privatleben hält Helene Fischer aber gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Gerade ist sie sehr bei sich und ihrer Familie.

Helene Fischer (41) wird wohl zurecht immer wieder als Schlagerkönigin bezeichnet. Sie ist seit Jahren einer der größten deutschen Musikstars. Die Sängerin, die im Sommer zum zweiten Mal Mutter geworden ist, fühlt sich angekommen. Über ihr heutiges Leben - und darüber, dass sie eigentlich Privates gerne aus der Öffentlichkeit heraushält - spricht sie im Podcast "MayWay".

"Ich bin eigentlich dafür bekannt, mein Privatleben nicht zu öffnen", erzählt Fischer. "Aber mit diesem Song habe ich alle ganz tief blicken lassen. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich ihn höre", sagt sie über ihr Lied "Hand in Hand". Sie habe sich damit "selbst erlaubt, verletzlich zu sein. Aber gleichzeitig auch stark. Und ich glaube, genau das spürt man in jeder Zeile." Über das Album "Rausch" erklärt sie: "In mir hat alles geschrien. Ich musste meine Gefühle und Gedanken aufschreiben." Fischer habe das Bedürfnis gespürt, ihre "eigenen Geschichten zu erzählen".

Helene Fischer genießt die Zeit mit der Familie

Momentan sehe das aber mit zwei Kindern und an der Seite von ihrem Partner Thomas Seitel ganz anders aus. "Im Moment habe ich gar nicht das Bedürfnis, mich zu öffnen", erzählt Fischer. Sie nehme auch gerne wieder für sie geschriebene Songs an und gebe diesen ihren eigenen Stempel. "Aber meine Denkweise hat sich verändert. Ich bin gerade sehr ruhig. Und sehr bei mir."

Sowohl in ihrem außergewöhnlichen Job als auch in ihrem Leben gebe sie stets 100 Prozent. "Dieses Jahr gehört meiner Familie", erklärt Fischer. "Ich bin sehr bewusst und sehr zurückgezogen. Ganz in Ruhe. Und genieße diesen anderen Alltag. Nicht die große Helene, sondern die private." Ihre große ZDF-Weihnachtsshow gibt es daher in diesem Jahr auch nicht.

"Na ja, wie jede Frau, wie jede Mutter"

2025 ist aber bald vorbei und 2026 geht es für sie auf große Tour im Rahmen ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums. Auf das, was ansteht, habe sie ebenfalls schon "ganz große Lust". Wie sie die viele Arbeit mit ihrem Dasein als Mama vereint? "Na ja, wie jede Frau, wie jede Mutter. Ich muss natürlich viel mehr organisieren und planen. Aber ich bin auch jemand, der sich bewusst Zeit lässt, um wirklich alles einheitlich und stimmig zu machen." Heute ist sie glücklich: "Ich bin sehr bei mir. Und das Leben schreibt ohnehin sein eigenes Drehbuch. Ich nehme alles dankbar an. Was auch immer kommt."

"Ich switche gerade von meiner anderen Rolle zur beruflichen Helene", erzählte sie kürzlich auch im Gespräch mit "Brisant"-Promi-Expertin Susanne Klehn. Die Weihnachtszeit kann sie aber noch "in vollen Zügen genießen", wie sie verriet. "Also generell bin ich tatsächlich ein totaler Lebemensch, auch wenn man denken könnte, ich bin das ganze Jahr über super diszipliniert. Das ist überhaupt nicht so. Ich lasse das Leben wirklich Leben sein und lasse es auch richtig krachen."