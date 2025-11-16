Das Jahr gehört ihrer Familie: Superstar Helene Fischer ist wie jede Frau, wie jede Mutter

Sie ist wohl der deutsche Musikstar schlechthin, ihr Privatleben hält Helene Fischer aber gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Gerade ist sie sehr bei sich und ihrer Familie.
Helene Fischer (41) wird wohl zurecht immer wieder als Schlagerkönigin bezeichnet. Sie ist seit Jahren einer der größten deutschen Musikstars. Die Sängerin, die im Sommer zum zweiten Mal Mutter geworden ist, fühlt sich angekommen. Über ihr heutiges Leben - und darüber, dass sie eigentlich Privates gerne aus der Öffentlichkeit heraushält - spricht sie im Podcast "MayWay".