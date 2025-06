Das ist unter aller Sau: Amira Aly: Nächster Zoff mit Pocher und dessen Ex-Frau Sandy

Amira Aly ärgert sich in ihrem Podcast über Oliver Pocher und dessen Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden, weil die sich über ihre Kinder lustig gemacht haben. Die Antwort des Komikers ist allerdings entwaffnend.

Oliver Pocher (47) setzt sich für den Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet ein. Doch in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verletzte er selbst die Intimsphäre seiner minderjährigen Söhne, als er sich mit seiner Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (42) über deren Fäkal-Unfälle lustig machte.

Der Komiker erzählte von einem Vorfall in einem Indoor-Spielplatz, als ein großes Geschäft seines Sohnes in die Hose ging: "Ich wusste nicht, wie viel man mit einer Ladung Sch**** malen kann." Zudem amüsierten sie sich über ein weiteres Toiletten-Malheur im Pool.

In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" macht die Mutter der Jungs, Amira Aly (32) deutlich, wie unangemessen sie diese Anekdoten fand.

"Das ist unter aller Sau"

"Das ist unter aller Sau", ärgert sich die Moderatorin vor allem über Alessandra Meyer-Wölden, die selbst mehrfache Mutter ist und drei Kinder von Oliver Pocher hat. Von ihrem Ex und Berufswitzbold erwarte sie "nichts anderes", der scheue sich nicht davor, seine eigenen Kinder öffentlich bloßzustellen. Von ihrer Vorgängerin sei sie dagegen enttäuscht.

"Das ist schon ziemlich tragisch, aber dass die andere da mitmacht, ist mir auch ein bisschen neu", so Aly. Alessandra Meyer-Wölden habe "nach außen die Liebe, Perfekte und Vernünftige gespielt", doch nun sei "kurz die Fassade gebröckelt". "In der Öffentlichkeit so intime, private Sachen zu erzählen und sich dann auch noch lustig darüber zu machen, das bricht mir eigentlich wirklich das Herz, auch für meine Kinder", sagte Aly. "Das geht gar nicht, geht einfach nicht!"

Pochers entwaffnendes Kontra

Oliver Pocher konterte postwendend auf seinem Instagram-Profil mit zwei Ausschnitten aus Alys Podcast "Liebes Leben", in dem ihr Bruder von der gleichen fäkalen Pool-Panne berichtet. "Sein Darm entspannt extrem im Pool", lachte Amira Aly in der Folge selbst über das Missgeschick.