Was wäre "GNTM" ohne Heidi Klum? Fans können es dieses Mal herausfinden. Heidi muss wegen einer Erkrankung passen. Kurzerhand bittet sie Tochter Leni, als Jurorin einzuspringen. Kommen deshalb alle Models weiter? Leider nein.
"Seit Jahren munkelt die Welt, ob sie nicht bald mein Zepter übernehmen könnte. Jetzt ist es so weit." Mit einer geheimnisvollen Andeutung eröffnet Heidi Klum (52) die neue Folge von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn). Schnell wird klar: Ihre Tochter Leni (21) ist gemeint. Aufgrund einer Erkrankung ihrer Mutter springt sie spontan als Jurorin ein. Denn für die Models geht es auch heute wieder um viel. In barocken Kostümen sollen sie zu Vivaldi-Klängen elegant in die nächste Runde tanzen. Gleich für vier Models kommt das "GNTM"-Aus.