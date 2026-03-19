"Seit Jahren munkelt die Welt, ob sie nicht bald mein Zepter übernehmen könnte. Jetzt ist es so weit." Mit einer geheimnisvollen Andeutung eröffnet Heidi Klum (52) die neue Folge von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn). Schnell wird klar: Ihre Tochter Leni (21) ist gemeint. Aufgrund einer Erkrankung ihrer Mutter springt sie spontan als Jurorin ein. Denn für die Models geht es auch heute wieder um viel. In barocken Kostümen sollen sie zu Vivaldi-Klängen elegant in die nächste Runde tanzen. Gleich für vier Models kommt das "GNTM"-Aus.

Eileen und Felix scheiden nach Shooting aus Am Ende der vergangenen Folge kam es zum Showdown dreier Model-Paare. Die hatten beim Kuss-Shooting am schwächsten abgeschnitten. Bei Lukas (21) und Eileen (19) war laut Heidi "von Anfang an der Wurm drin". Während sich Lukas noch mühte, gab sich Eileen zu schnell auf, so die hier noch fitte Heidi. Für Eileen ist deshalb das "GNTM"-Abenteuer schon kurz nach der Landung in L.A. wieder zu Ende. Dasselbe Schicksal ereilt Felix (27), dessen Shooting mit Lara (19) ebenfalls schiefging. Auch er scheidet aus. Nach dieser Verkündung ist auch für Model-Mama Heidi vorübergehend Schluss: "So krank wie an diesem Tag war ich wirklich schon lange nicht mehr." Und sie schreibt folgende Nachricht an ihre Vertretung: "Leni, Leni, Leni!! Ich brauche unbedingt deine Hilfe."

"Sind keine Datingshow"

Die Models gehen in derselben Paar-Konstellation wie beim Kuss-Shooting in ihre nächste Aufgabe. Während sich die einen über eine weitere Zusammenarbeit freuen, sind Merret (20) und Boureima (21) "schockiert". Bei ihnen stimmt die Chemie von Anfang an nicht. Ganz anders das Dauerflirt-Paar Antonia (19) und Louis (23). "Ich würde schon sagen, dass da ein Funke ist", so Antonia. Heidi Klum hofft, dass beiden die Konzentration für ihre Model-Challenges nicht verloren geht: "Wir sind schließlich keine Datingshow." Anna (22) ist "superhappy, dass es für Yanneck und mich noch weitergeht". Beide schätzen sich als sportlich fit ein. Nur das Tanzen bezeichnen sie als ihren "Endgegner".

Jills Rückfall in die Vergangenheit

Tatsächlich dreht sich die nächste Challenge rund ums Thema Tanzen. Von dem renommierten Turnierpaar Lilia und Valdas Padriezas erhalten die Models Profi-Unterricht. In stilechten Outfits aus dem 18. Jahrhundert sollen sie zu Vivaldi-Klängen paarweise auf gediegenem Parkett glänzen. Über Paartanz-Erfahrung verfügen nur wenige Models. Umso herausfordernder gestalten sich die Vorbereitungen für den Auftritt. Merret und Alexavius (22) beschweren sich, dass ihre Partner Boureima und Luis (23) gemeinsame Übungsstunden schwänzen. Jill (44) leidet unter einem Rückfall in die Vergangenheit. Er hat sich im Lauf seiner Transformation beim Tanzen an die Rolle des Führenden gewöhnt. Nun stört ihn, dass ihm mit Tanzpartner Carsten (49) wieder die Rolle des Followers zukommt. Beide sprechen sich aus. Aber reicht das?

Auch ohne Heidi: Models müssen gehen

Die "GNTM"-Stylisten leisten ganze Arbeit und beamen die Models ins 18. Jahrhundert zurück. Hilfsmittel der Zeitreise sind ausladende Barock-Roben und turmhohe Perücken. Dann stellt sich US-Model und -TV-Moderatorin Brooks Nader (29) den Models vor. Sie überbringt die überraschende Nachricht: "Heidi ist erkrankt und kann heute leider nicht dabei sein. Ihr müsst mit mir und jemand anders vorliebnehmen." Leni Klum soll für ihre Mutter im Chefsessel Platz nehmen und das Kommando übernehmen, so Heidis Wunsch. Kurz keimt unter den Models die Hoffnung auf, alle Models könnten wegen Heidis Ausfall in die nächste Runde einziehen. Doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht.

"Zwischen denen läuft was"

Nun gilt es: Die Models zeigen ihre eindrucksvolle Barock-Choreografie. Den beiden Jurorinnen stechen die tanzerfahrenen Jayden (22) und Daphne (25) ins Auge: "Ich kann nicht aufhören, sie zu beobachten", so Brooks Nader. Angesichts Antonias' und Louis' Darbietung ist sie sich sicher: "Zwischen denen läuft was." Und auch bei Anna und Yanneck (24) spüren die Jurorinnen eine besondere Chemie. Dagegen fällt auf, dass es zwischen dem hochmotivierten Alexavius und Luis ein deutliches Energiegefälle gibt. Auch Jill und Carsten gehören zu den schwächeren, weil langweiligeren Paaren. Lukas und Lara überzeugen erneut nicht.

"Bin gespannt auf eure Hochzeitsfotos"

Nach kurzer Rücksprache mit Heidi geht es für Leni Klum und Brooks Nader an die Verkündung. Zunächst wollen beide von Antonia und Louis wissen: "Seid ihr ein Paar?" Louis' spontane Antwort "Nein, noch nicht" hinterlässt Fragezeichen. Doch Brooks Nader ist sich schon jetzt sicher: "Ich bin gespannt auf eure Hochzeitsfotos." Anna und Yanneck antworten auf die Frage, ob sie ein Paar sind, simultan mit "Nein." "Verdammt", entfährt es Leni Klum. Doch was nicht ist, kann noch werden.

Leni Klum: "Ich bin total fertig"

Dann wird es ernst. Alexavius und Luis werden für ihre schwache Performance scharf kritisiert. Beide schaffen es gerade noch in die nächste Runde. Für Lukas, der schon nach dem Shooting wackelte, ist dagegen Schluss. Und Lara, die nach Felix ihren zweiten Partner innerhalb von zwei Tagen verliert, macht sich ihre Gedanken: "Ich glaube, es liegt ein Fluch auf mir." Als Letzte erwarten Carsten und Jill ihr Urteil. "Meine Mutter ist großer Fan von euch beiden", so Leni Klum, "umso schwieriger war es, euch heute zuzusehen." Jill erhält schließlich kein Foto von ihr und scheidet aus. Die Verkündung geht auch an Leni nicht spurlos vorüber: "Das ist so ein harter Job. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter das jede Woche macht. Ich bin total fertig - und das nach dem ersten Mal."