Das ist sein Lieblingstod: Sean Bean: Vielleicht sollte ich aufhören, so oft zu sterben

"Herr der Ringe", "Game of Thrones" oder "GoldenEye": Sean Bean ist legendär dafür geworden, dass seine Figuren in Filmen und Serien oft sterben. Deshalb hat er manche Rollen nicht mehr angenommen. In einem neuen Interview sagte er aber, seinen Frieden damit gemacht zu haben.











Sean Bean (65) hat seinen Frieden damit gemacht, so oft zu sterben. Im Interview mit der britischen Zeitschrift "Radio Times" wurde der Schauspieler einmal mehr auf das angesprochen, was ihn legendär gemacht hat: Seine Figuren sterben in Filmen und Serien auffällig oft, meist spektakulär. So ließ ihn James Bond in "GoldenEye" in ein riesiges Radioteleskop fallen. In "Game of Thrones" überlebte er die erste Staffel bekanntermaßen nicht, wurde einen Kopf kürzer gemacht.