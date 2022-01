So kam die neue "DSDS"-Jury ohne Dieter Bohlen bei den Zuschauern an

1 Die neue "DSDS"-Jury: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen. (v.l.n.r.) Foto: RTL / Stefan Gregorowius

"Deutschland sucht den Superstar" ist am Samstagabend mit neuer Jury in die 19. Staffel gestartet. Wie kamen Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad bei den Zuschauern an?















Link kopiert

Unzählige Jahre saß Dieter Bohlen (67) am Jurypult von "Deutschland sucht den Superstar". Doch Anfang 2021 wurde bekannt, dass der Pop-Titan nach der 18. Staffel nicht mehr Teil der Castingshow sein wird. Am 22. Januar ist "DSDS" nun in die neue Staffel gestartet - mit komplett frischer Jury. Doch wie kamen Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an?

"Ist das ein neues Konzept?"

"Ich weiß, was auf mich zukommt. Der Shitstorm ist einkalkuliert. 'DSDS' war fast 20 Jahre lang Dieter Bohlen", hatte Silbereisen vor dem Start der 19. Staffel im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" erklärt. Der Sänger und Showmaster sollte allerdings nur teilweise Recht behalten. Denn während einige Zuschauerinnen und Zuschauer durchaus enttäuscht von der neuen Ausrichtung der Show waren, gab es auch zahlreiche andere, denen die Sendung gefiel.

"Die Jury ist nett, die Kandidaten singen gut. Das ist nicht mehr unser #DSDS", schrieb etwa eine Twitter-Nutzerin. Eine andere stellte fest: "Wieso können die Teilnehmer bei #DSDS denn jetzt gut singen, ist das ein neues Konzept?" Man könne Dieter Bohlen und seinen Jurys "viel vorwerfen, aber peinlich am Tisch getanzt haben sie niemals", meinte ein weiterer Nutzer.

"Das neue Konzept von #DSDS könnte tatsächlich dazu führen das Format endgültig in den unendlichen Tiefen des Quotenkellers verschwinden zu lassen", spekulierte der nächste User. Tatsächlich schauten beim Staffelauftakt laut Angaben von RTL nur 2,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren rein. Im Vorjahr waren es noch rund 3,25 Millionen Menschen, die die erste Folge eingeschaltet hatten.

"Hört auf zu meckern"

Für andere war die erste Folge allerdings offenbar gelungen. "Diese Jury ist eine wahre Freude im Gegensatz zu den letzten Jahren", erklärte eine Nutzerin. "Hört auf zu meckern. Endlich kann man sich #DSDS mal ansehen", pflichtete ein weiterer bei. "Ich find's richtig gut, dass #DSDS jetzt um so vieles freundlicher ist. Man kann Leuten auch sagen, dass sie nicht singen können, ohne fies zu sein oder sich über ihre Andersartigkeit lustig zu machen. Unterhält mich wesentlich mehr als Mobbing", fasste die nächste Nutzerin zusammen.

Wie es mit der neuen Jury weitergeht, erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer dann am Dienstag. RTL zeigt am 25. Januar ab 20:15 Uhr die nächste Folge, bei RTL+ ist diese bereits jetzt abrufbar.