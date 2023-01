1 Bei Imke Valentien: Annemarie Moddrow-Buck, Spielplatz, 1966 Foto: Galerie Imke Valentien/Nachlass AMB

Zum Jahresstart wirklich etwas entdecken? Unsere Kunsttipps zeigen: Stuttgarts Privatgalerien machen es möglich.















Sie unternahm mehrere Anläufe in eine künstlerische Existenz, nahm die Freiheit der Kunst als Voraussetzung für gesellschaftliche Freiheit und experimentierte bis ins hohe Alter mit Farben und Formen: Die Bildwelt von Annemarie Moddrow-Buck (1916–2012) ist jetzt wieder neu zu entdecken: An diesem Samstag, 14. Januar, eröffnet die Galerie Imke Valentien (Liststraße 28/1) eine umfassende Ausstellung zum Werk einer ungemein starken Persönlichkeit.

Kinga Su in der Exo-Galerie

29 Jahre alt ist die Polin Kinga Su – sie lebt in Straßburg und hat eine ausgesprochene Vorliebe dafür, organische Strukturen in verschiedensten Techniken erlebbar zu machen. Von heute an präsentiert sie in der Exo-Galerie (Silberburgstraße 167) ihr jüngstes Themenpanorama aus der Animation „Rounds“, Linoldrucken und Holzobjekten: „Five Elements“ sieht Kinga Su als Reflex auf die Urkräfte der Erde. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 25. Februar (Di und Mi 11 bis 15.30 Uhr, Do 11 bis 18 Uhr, Fr 11 bis 15 Uhr und Sa 13 bis 16 Uhr).

Klassiker-Finale bei Henn

Noch an diesem Samstag, 14. Januar, ist die feine Klassiker-Übersichtsschau in der Galerie Andreas Henn (Wagenburgstraße 4) zu sehen. Der Besuch lohnt sich nicht nur für Jakob Bräckles „Winterlandschaft mit Spaziergänger“ und ein schönes Pastell von Ida Kerkovius, sondern auch für die Werke der jüngeren Henn-Garde um den Bildhauer Gerold Jäggle.