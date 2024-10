Das ist meine Heimat: Dolly Parton spendet eine Million Dollar an Hurrikan-Opfer

1 Dolly Parton stammt aus dem US-Bundesstaat Tennessee, der schwer von Hurrikan Helene gezeichnet ist. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Der Hurrikan Helene hat im Südosten der USA Hunderte Todesopfer gefordert und Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Country-Star Dolly Parton, die selbst aus dem betroffenen Gebiet stammt, hat deshalb ihre Unterstützung bei den Wiederaufbaumaßnahmen zugesichert.











Dolly Parton (78) will eine Million Dollar (rund 910.000 Euro) spenden, um die Betroffenen von Hurrikan Helene zu unterstützen. Das erklärte sie in einem Walmart in Newport, Tennessee, wie CNN berichtet. Die Veranstaltung am 4. Oktober diente der Finanzierung von Hilfsmaßnahmen für die Opfer des Hurrikans. Der Ort ist besonders von den verheerenden Überschwemmungen betroffen.