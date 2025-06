An diesem Wochenende ist rund um Leonberg einiges geboten. Vom Leonberger Citylauf über Feste in Weil der Stadt oder Rutesheim ist die Qual der Wahl groß.

Wer an diesem Wochenende im Altkreis Leonberg Abwechslung sucht, der hat die Qual der Wahl. Denn an diesen hochsommerlichen Tagen jagt tatsächlich eine Veranstaltung die andere.

Quer durch die Stadt geht es am Samstag beim Citylauf in Leonberg. Der Startschuss für den 5- und 10-Kilometer-Lauf fällt um 20.20 Uhr. Die Kinder- und Schülerläufe finden bereits am Nachmittag rund ums Reiterstadion statt. Programm und Bewirtung gibt es auf dem Festplatz Steinstraße am gesamten Nachmittag. Außerdem gibt es Musik und eine Hüpfburg für Kinder. Entlang der Laufstrecke gibt es immer wieder musikalische Unterstützung. Mittlerweile legendär ist die Fanmeile des Kirbevereins Eltingen in der Carl-Schmincke-Straße, wo nebenan auf dem Kirchplatz auch noch der Obst-, Garten- und Weinbauverein das ganze Wochenende Sommerfest feiert.

Weil der Stadt feiert Jubiläum

Vor 950 Jahren wurde Weil der Stadt erstmals urkundlich erwähnt. Auch das wird just am letzten Juni-Wochenende kräftig gefeiert: Bei einem großen Stadtfest am Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) ist in der gesamten Altstadt einiges geboten: über 45 Stände von Vereinen, Gewerbe und Gastronomie; auf zwei Bühnen gibt es Live-Musik sowie andere Aktionen. Am Sonntag sind zudem alle Geschäfte geöffnet, für Kinder gibt es ein spezielles Programm. Auch Schlemmer- und Genießer-Fans kommen auf ihre Kosten. Ein Flohmarkt lädt zum Stöbern ein.

Ein zweitägiges Jazzfestival findet in der Bergstraße in Korntal-Münchingen statt – mit bekannten Musikergrößen wie Fola Dada, Veit Hübner und Roland Baisch. Anlass ist das 50-Jahr-Stadtjubiläum. Los geht es in der unteren Bergstraße in Korntal an diesem Freitag, 27. Juni, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Es spielen Dada, Fischer und Hübner sowie Eva Leticia mit „Latin Affairs“ und die Rikas. Tags drauf beginnt das Festival um 15 Uhr mit Kindertheater mit Christof und Vladi Altmann. Am Samstagabend spielen von 19.30 Uhr an Berta Epple und das Count Baischy Orchestra. Eintrittskarten für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro, Kombiticket 40 Euro) gibt es in der Buchhandlung Blessings4you in Korntal und an der Abendkasse. Das Kindertheater am Samstagnachmittag kostet keinen Eintritt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sie auch bei Regen spielen – und in dem Fall wetterfeste Kleidung nicht schadet.

In Hirschlanden findet am Samstag, 28. Juni, das traditionelle Kinderfest statt. Vereine, Kirchen, Schulen und Kitas bieten von 12 Uhr bis 17 Uhr auf dem Sportgelände Seehansen ein buntes Programm für alle Kinder im Kita– und im Grundschulalter.

Kulinarisches und musikalisches Angebot in Rutesheim

Den 28./29. Juni haben sich auch die Rutesheimer für ihr 35. Fleckenfest auf dem Marktplatz in der Stadtmitte ausgesucht. Gestartet wird am Samstag um 16 Uhr, wenn das Blasorchester des Musikvereins spielt. Um 17.30 Uhr sticht Bürgermeisterin Susanne Widmaier das Fass an. Hungrig wird bei einem vielseitigen und internationalen kulinarischen Angebot mit Sicherheit keiner bleiben. Der Fest-Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienstes und anschließendem Frühschoppen. Mittags finden verschiedene Vorführungen statt.